美伊战争 | 美连续10天袭伊朗 传正研究美伊停火10日提议

美伊战火持续，美军中央司令部周一（20日）在社交平台X上发文称，美军已于美东时间当晚9时（香港时间周二上午9时）完成对伊朗的第10次打击行动。这一轮打击持续时间约为5小时。伊朗则声称袭击巴林和科威特境内的美军目标作为报复。Axios新闻网站则引述消息人士披露，卡塔尔、埃及、巴基斯坦等调解方已向美国和伊朗提出一项为期10天的停火提议；而特朗普政府正在研究停火可能性，也在为全面战争做准备。

美军中央司令部20日在X发声明说，美军新一轮军事行动打击了伊朗军事指挥中心、海上作战能力、导弹和无人机发射阵地及防空系统，以削弱伊朗持续袭击霍尔木兹海峡商船的能力。

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伊朗续反击 袭巴林科威特美军目标

声明称，商船仍在持续通过霍尔木兹海峡。自5月初以来，美军已协助约900艘商船和4.5亿桶原油通过该水域。

伊朗则继续反击美军的军事行动，对位于巴林和科威特境内的美军目标发动导弹和无人机打击，摧毁部分美军雷达设施和「爱国者」防空系统等。

霍尔木兹海峡2油轮爆炸起火

与此同时，伊朗革命卫队周二发声明说，2艘试图取道南部「危险航道」通过霍尔木兹海峡的油轮当天发生爆炸并起火。

声明说，2艘油轮因爆炸起火被迫停航，救援人员正协助船员撤离。革命卫队海军同时警告航运公司「切勿相信美军虚讯息」，要求往来船只规避「危险航线」。

在华盛顿，则传出美国政府正研究调解方提出的美伊10天停火提议。

美媒：调解方建议设立10天冷静期

据Axios新闻网站引述消息人士报道，卡塔尔、埃及、巴基斯坦等调解方已向美国和伊朗提出一项为期10天的停火提议。

报道援引中东地区消息人士称：「我们告诉美国和伊朗，建议设立一个冷静期」。

报道说，美军可能会继续轰炸伊朗数日，之后才会认真考虑该提议。特朗普政府在研究10天停火提议的同时，也敦促以色列不要采取「关闭外交窗口」的行动。

报道称，若美伊达成10天停火协议，双方将在此期间就霍尔木兹海峡长期安排开展谈判。其中一种谈判方案将允许伊朗收取「合理的服务费」，用于海上安全、环境保护等。另一种方案是将相关费用汇入一个联合基金，由国际海事组织参与管理。

特朗普料日内决定是否扩大军事行动

报道指特朗普认为伊朗战事正接近一个决定性的转折点。美以官员设想了两种方案，一种方案是停火谈判以重新开放霍尔木兹海峡，另一方案是美以发动大规模联合军事行动，「迫使伊朗投降」。美军近日向中东地区部署数十架战斗机和加油机，集结兵力以应对局势升级。

报道还说，特朗普预计在未来数日内决定是否扩大对伊朗的军事行动并恢复全面作战行动，以军也处于高度戒备状态，并为参与可能的全面战争做准备。