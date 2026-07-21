阿苏火山坠机｜事隔半年遗骸仍在火山口 黄金打捞时间最快要等10/8

日本熊本县阿苏火山一架观光直升机今年1月20日坠毁，机上2名台湾游客及一名日籍机师共3人死亡。至本周一事发满半年，由于火山口环境险恶，遗体仍火山口斜坡未能取出。火山活动及有毒气体阻延搜救，有专家指出，目前直升机位置未明显移动，若火山警戒等级降至「1」，应把握时机展开搬运工作。

6月打捞计划因火山活跃告吹

阿苏火山观光直升机坠毁后，有直升机参与搜索。美联社

事故发生后，警方、消防等单位曾多次尝试接近坠毁地点，但阿苏山中岳第一火山口内部充满有毒火山气体，且地面松软不稳，救援人员面临高度二次灾害风险。消防单位在事发后约1个月发现3人位置，因安全问题无法救援。

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阿苏火山观光直升机坠毁后，直升机在现场搜寻。美联社

6月中，熊本县警一度委托业者，计划用无人远端重型机具搬走直升机残骸，但6月后阿苏火山活动活跃，警戒等级升至「2」，火山口周边限制出入，打捞行动陷入停滞。

7月20日，阿苏山中岳周边有大量国内外游客前往观光，残骸所在区域禁止民众进入。京都大学火山研究中心教授大仓敬宏指出，7月10日测得火山气体数值低于标准，只要持续维持约1个月，警戒等级就可能下调，意味着最快可能在8月10日后降至较低等级。

阿苏火山观光直升机1月20日坠毁，中岳火山口北侧斜坡上发现机体残骸。熊本县警察本部

外界关注残骸或因地形、天候等因素滑落，据研究团队7月12日观察结果，直升机位置与最初发现时基本没有变化，距离火山口边缘约50米下方。大仓敬宏表示，应趁警戒等级降至「1」时把握时机，迅速行动。