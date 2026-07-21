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美伊战争 | 美3天内2度发全球安全警示 指中东局势恐失控

即时国际
更新时间：13:58 2026-07-21 HKT
发布时间：13:58 2026-07-21 HKT

由于中东局势趋紧，美国国务院周一（20日）再次发布全球安全警示，指由于中东紧张升温，安全环境趋于复杂，局势存在意外失控的风险，呼吁全球各地美国公民提高警觉。

这是美国国务院过去3天内第2次向美国公民发布全球安全警示，建议身处中东地区的美国公民保持高度警惕，其他地区的美国公民则慎重前往中东地区。

美国国务院再次发布全球安全警示。X@TravelGov
美国国务院再次发布全球安全警示。X@TravelGov

吁做好应对航班取消准备

国务院警示指出，目前身处中东的美国公民应保持警觉，做好应对航班取消、空域临时封闭及各种交通中断的准备，同时应持续关注美国使领馆安全警报、当地主管机关公告及最新新闻动态。

至于不在中东地区的美国公民，国务院则建议，应重新评估前往或途经该地区的旅行计划。

中东以外美外交机构成攻击目标

国务院还警告，中东地区以外的美国外交机构也已成为攻击目标，伊朗及亲伊朗团体可能在全球各地对美国利益或任何与美国、美国人有关的场所发动攻击。

上周六（18日），美国国务院亦曾发布全球安全提醒，建议全球范围内尤其是身处中东地区的美国公民提高警惕。

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