游日注意 | 42都府县发中暑警戒警报 东京162人送院 名古屋料达40度

日本周二（21日）受到强烈高温侵袭，从九州到东北地区陆续出现35度以上的猛暑日，其中名古屋市更可能飙升至40度危险高温。日本当局已针对42个都府县发布今年范围最广的中暑警戒警报，其中山梨县甲州市气温狂升至39.4度，创下今年全国最高温纪录。东京都周一日也测得36.1度，单日就有高达162人疑似中暑被紧急送院。

日本气象协会指出，全国各地持续受严酷高温笼罩，大部分地区气温皆大幅超越历年平均。

东京连续2天酷热。法新社

东京有民众躺地消暑。法新社

日本当局已针对42个都府县发布今年范围最广的中暑警戒警报。美联社

日本全国各地持续受严酷高温笼罩。美联社

东海与关东内陆料现危险高温

尤其是东海与关东的内陆地区，预估将出现超越人体体温的危险高温；爱知县丰田市预测高达41度，名古屋市与岐阜县多治见市则上看40度，预计将成为日本今年首度观测到40度以上酷暑日的地区。

此外，前桥市与埼玉县熊谷市也逼近39度，东京都心则预估达36度，恐连续2天出现猛暑日。

吁民众日夜开冷气

对此，日本当局针对从冲绳至东北等共计42个都府县发布中暑警戒警报，创下今年发布范围最广的纪录，呼吁民众日夜皆应适当开启冷气，并尽量避免在气温较高的时段外出。

周一全日本共有252处观测到35度以上的猛暑日，其中最热的地点出现在山梨县甲州市，气温狂飙至39.4度，创下今年全国最高温纪录；埼玉县熊谷市也观测到38.6度。

东京夏日祭设冷气帐篷

东京都心在周一下午3点过后测得36.1度，成为当地今年首个猛暑日。根据东京消防厅统计，单日东京都内就有162人因疑似中暑被紧急送院，年龄从8岁孩童至94岁长者皆有，多半集中在高龄。

东京一处夏日祭典主办单位为防范中暑，除了发放冰麦茶与扇子，还特别设置有冷气的休息专用帐篷。

