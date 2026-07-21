意大利摩洛哥移民遭警压制身亡引爆怒火 博洛尼亚爆警民冲突

意大利一名摩洛哥移民遭警方压制后死亡，引发外界质疑警员执法时过度使用暴力，大批群众周一（20日）在北部城市博洛尼亚示威抗议，警民一度爆发冲突，人权团体与反对党要求当局彻查真相。

在意大利媒体广泛流传的影像画面显示，42岁的摩洛哥裔男子法基尔（Abderrahim Fakir）在博洛尼亚遭2名警察强行压制后丧命。法基尔5岁时随家人移居意大利。

遭2警坐压 频呼救命

在影片中，据报患有心脏毛病和气喘的法基尔不断高喊「救命、救命，够了」，当时2名警员坐压在他身上，救护人员则在一旁看著。

法基尔停止挣扎后，警方又将他的双脚绑在一起，过了一、两分钟后，警方与救护人员才开始检查他的生命征象。

当地居民因法基尔行为异常报警，警方抵达现场后告知救护人员，法基尔「正处于精神病发作状态」。

律师指合法居留意大利

法基尔的姊姊哈蒂嘉（Khadija Fakir）接受当地《晚邮报》访问时说：「人不该就这样死去，警察必须保护我们，如果有人情绪激动，就应设法安抚，而非将其杀掉。」

律师斯皮内利称，法基尔「是一位非常善良、受过良好教育且待人有礼的人」，他合法居留意大利，但一直担心遭驱逐出境。

检方已立案调查 令人想起弗洛伊德事件

博洛尼亚检方已对此案展开调查，并要求检视涉案警员的密录器画面。

今次事件令人想起6年前美国非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警员跪颈致死案。当年美国数名警员调查一宗怀疑使用伪钞案时，以膝盖跪在弗洛伊德的颈上超过9分钟，最终导致弗洛伊德死亡。事件引起极大回响，并引发全美反种族歧视和反警暴的示威。

示威者：警察是杀人犯

法基尔的事件同样在博洛尼亚掀起抗议潮，社交媒体流传的画面显示，示威者高举标语，高喊「还法基尔公道与真相！」、「警察是杀人犯」等口号。

部分示威者在警察机关附近投掷爆竹，警方则以催泪气体及水炮驱散群众，还有一群示威者高举法基尔的照片，以和平静坐方式表达抗议。

政府为警护航 在野党不满

内政部长皮安泰多西回应事件时指出：「任何发表侮辱警察言论的人，都显示他们既不信任执法机关，也不信任司法制度，这些人应该先了解究竟发生了什么事。」

副总理萨尔维尼也为警方辩护，总理梅洛尼所属意大利兄弟党众议院党团领袖比格纳米则赞扬涉案员警展现「专业执法」。

参议员：助长暴力氛围

不过，参议员库奇指出，警方在发生如此「不人道」的事件后仍获外界「声援与感谢」，令人作呕。库奇的弟弟2009年因轻微毒品罪被捕后，于羁押期间身亡。

隶属反对党「绿党和左翼联盟」（AVS）的库奇痛批梅洛尼和其执政联盟推动「充满仇恨与种族主义」的政策，助长暴力氛围。



