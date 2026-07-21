墨西哥大毒枭纽约被判终身监 终结40年毒品帝国 庭上公开忏悔

墨西哥锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）大毒枭、有「五月」（El Mayo）称号的赞巴达（Ismael Zambada），周一（20日）在纽约布鲁克林联邦法院被判终身监禁。他在法庭上罕见公开忏悔，向受害者致歉，并极力呼吁年轻人远离暴力，告诫下一代要选择不同的道路。

现年76岁的赞巴达身穿囚服，步履蹒跚，在法警搀扶下出庭。他透过西班牙语翻译向法庭表示：「如果今天我还有一句话值得大家记住，那就是暴力必须停止。我今天站在你们面前，知道我的行为造成了伤害。我选择了这条路，我明白今天我必须为这些决定负责。我要对下一代说：选择一条不同的道路。」

呼吁年轻人远离暴力 走不同道路

他说，在墨西哥及其他受毒品犯罪影响的地区，已有太多生命丧失、太多家庭破碎，也有太多年轻人陷入只会通往监狱或死亡的恶性循环。

赞巴达被指命令实施酷刑及策画多宗谋杀案，甚至包括自己的亲姪儿。他与同党将大量可卡因、芬太尼、冰毒等毒品运往美国，把锡那罗亚贩毒集团发展成全球最大的贩毒组织之一。

被指下令杀挡路者

纽约东区联邦检察官诺塞拉指出：「赞巴达在将近40年的时间里，借由毒害美国社区赚取数十亿美元，并下令谋杀任何挡路者。今天，这个篇章彻底划下句点。」

检方表示，在赞巴达掌控贩毒集团期间，美国有超过100万人因吸食过量毒品死亡，其中许多毒品来自墨西哥或锡那罗亚贩毒集团。

美逾百万人涉过量毒品死亡

赞巴达去年承认贩毒罪名，由于相关罪名依法必须判处终身监禁，因此法官科根（Brian M. Cogan）表示，他别无选择只能判处终身监禁，但同时指出，赞巴达罪有应得，因为其涉及的毒品数量与谋杀案极其惊人，足以证明终身监禁的合理性。

除了终身监禁外，赞巴达还面临150亿美元犯罪所得追缴，但检方表示，目前尚未查获或追回相关资产。

健康恶化 将在监狱医院服刑

法官依辩方请求，建议联邦监狱局安排赞巴达前往联邦监狱医院服刑。法官表示，赞巴达患有多种与高龄有关的渐进性疾病，认知能力也开始退化，因此需要接受医疗照护。不过，最终收容地点仍由联邦监狱局决定。

赞巴达在1990年代与绰号「矮子」的古兹曼（Joaquín Guzmán）共同创立钖那罗亚集团，从事贩毒活动，美国政府悬红1500万美元（约1.17亿港元）缉拿他，但他向来以作风低调、避免被拍照而闻名，多次成功逃过追捕与暗杀。古兹曼目前正在科罗拉多州的一处最高安全层级监狱服终身监。

与古兹曼创钖那罗亚集团 遭出卖致落网

赞巴达2024年在墨西哥遭古兹曼之子洛佩斯绑架后，被强行带上私人飞机飞往美国德州遭逮捕。事件引爆锡那罗亚州2大派系火并，造成数千人在墨西死亡或失踪。

洛佩斯已承认绑架赞巴达，企图以此向美国执法部门争取减刑，但美方已明确表示不容许绑架行为，亦不会给予任何宽减。