英国首相｜贝安德履新首日与多国领袖通话 邀泽连斯基访英

英国新任首相贝安德（Andy Burnham）任职首日，即先后与美国总统特朗普（Donald Trump）、法国总统马克龙（Emmanuel Macron）等多国领导人通电话。据英国首相府消息，贝安德于周一（20日）下午，曾与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）通话，重申英国对乌的坚定支持，并邀请对方尽早来英访问。

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重申不会改变对乌立场

通话中，贝安德首先重申自己和英国对乌克兰人民的坚定承诺，并就俄罗斯袭击中丧生的乌克兰人的家属和亲人表示深切慰问。贝安德强调，包括对俄罗斯施压等方面，英国立场绝对不会改变。

泽连斯基受缴访英。 美联社

此外，贝安德还邀请泽连斯基尽早安排英国访问行程，期待两国可就如何加强乌克兰乃至整个欧洲的防御进行讨论。

贝安德还提及其担任大曼彻斯特市长期间，与乌克兰各市市长的合作情况。

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泽连斯基：两国属彼此关系史上最牢固伙伴关系

泽连斯基随后于社交媒体Telegram发文，称已与贝安德通过电话，并祝贺他就任英国首相。泽连斯基感谢英国长期对乌克兰的支持，对贝安德承诺会继续「坚定不移支持乌克兰」感到鼓舞，形容两国建立了在彼此关系史上「最牢固的伙伴关系」。

此外，泽连斯基回应指两国元首均同意尽快会面，讨论进一步合作，包括共同努力扩大弹道飞弹拦截器的生产规模。

据悉，贝安德在正式出任英国首相前，曾录制一段视讯演讲，称他上任后首先联系的外国领导人，将是特朗普和泽连斯基。

