日本首例 | 京都八幡女市长放16周产假 引发国际关注

日本京都府八幡市35岁女市长川田翔子从周一（20日）开始放长达16周的产假，成为日本首位在任期间放产假的市长。这项决定不仅在日本引发部分批评，也吸引国际媒体的广泛关注。

川田翔子先前已于今年5月宣布将放产假，预产期为9月中旬，自7月20日起至11月上旬为止，共放约16周的产前及产后假。她休假期间，将由副市长能势重人代理市长职务。

八幡市女市长川田翔子正式放产假，引发日本社会部分批评。路透社

川田翔子正式放产假前，仍参与公开活动。路透社

京都府八幡市出现首位放产假的女市长。路透社

盼成女性参政向前迈出一步

今次川田翔子请产假的情况，比照因疾病或事故设置职务代理人的情况办理，其市长薪酬不会减少。她表示：「我希望这能成为女性参政向前迈出的一步，让管理职或组织高层的人，也能够更积极面对生育这项人生抉择。」

她在产假结束后不会请育婴假，而是计划透过在家办公与弹性工时等方式，来兼顾育儿与市政工作。

川田翔子放产假消息一出，海外媒体便接连报道日本国内的反应与现状。

男性主导社会现批评声音 海外媒体惊讶

在欧美地区，担任要职的女性放产假是极为普遍的事，因此对于这件事竟然成为日本全国性新闻，以及社交媒体上出现部分批评的声音，海外媒体都以惊讶的角度报道此事。

《纽约时报》6月28日的电子版新闻中，便以「日本市长请产假，引发部分男性愤怒」为题报道。

文章中提到，川田翔子是日本首位在任期内放产假的地方政府首长，这项决定引发职场性别歧视的讨论。她被部分官员和学者赞誉为先驱者的同时，在日本男性主导的社会中，也有部分声音批评她不负责任、将私生活置于选民之上。

纽时：日年轻母亲普遍受歧视

此外，报道也指出日本女性生育的现状，指日本社会对年轻母亲的歧视依然普遍存在，甚至因此出现了MATAHARA（マタハラ）这个词汇，即针对怀孕、生育女性的职场骚扰。

美国有线电视新闻网（CNN）指出：「这件事凸显在男性主导的职场文化与政治体系中，男女之间依然根深蒂固且显而易见的差距。」

英媒：其他国家没人在意 日本竟成大新闻

英国《卫报》也报道称：「在其他许多国家根本没人在意的事，在日本却成为重大新闻。」

英国广播公司（BBC）则指出，截至去年，日本地方自治体首长中女性比例仅占4%。虽然在去年10月，日本出现了首位女首相，但当地政府在推动女性参与政治方面的措施仍有不足，日本政府也常因此备受批评。

事实上，根据世界经济论坛最新发布的《全球性别差距报告》，日本在148个国家中排名第118名，显示性别差距仍相对明显。

