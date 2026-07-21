世纪并购案 | 派拉蒙收购华纳兄弟受阻 美联邦法官临时叫停

派拉蒙天舞（Paramount Skydance）计划以1100亿美元（近8600亿港元）收购华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的世纪并购案，遭到美国法院暂时叫停。事缘法官周一（20日）发布临时限制令，要求双方暂停完成交易程序，以等待反垄断诉讼审理结果。

该临时限制令有效期为14天，由加州北区联邦地区法院法官奥尔金发布。法官在裁决书中表示，各州已就这项交易可能涉及反竞争行为提出「严肃的质疑」，并指出，「平衡法上的考量及公共利益显然均有利于原告各州」。

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派拉蒙收购华纳兄弟 | 美12州提反垄断诉讼阻止 指合并将削弱市场竞争

加州总检察长邦塔形容，这是首个关键胜利。路透社

邦塔早前举行记者会，宣布入禀法院，阻止并购案。路透社

临时限制令有效期为14天，暂时阻止华纳被收购的交易完成。路透社

民主党籍的加州总检察长邦塔在得知限制令后表示，这是首个关键胜利，将有助于确保这项超级并购永远不会成为现实。

合并被指削弱竞争 损消费者利益

此前，以加州为首的美国12个州本月13日向加州北区联邦地区法院提出诉讼，要求阻止该交易。邦塔在宣布提出诉讼的声明中说，这2家娱乐业巨头合并将削弱美国影视业合理竞争并损害消费者利益。在全美大范围公映影片发行市场中，华纳兄弟探索公司和派拉蒙天舞公司目前合计控制约27%的份额。

这宗交易被视为近年荷里活版图重新洗牌之一，成为全球娱乐产业关注焦点。派拉蒙天舞提出收购案后，计划整合华纳兄弟电影公司、HBO、DC 影业等重要娱乐资产，若交易完成，将形成拥有大量电影、影集与串流内容版权的娱乐巨头。

暂阻交易完成 延宕或带来巨额成本

目前法院的裁定并非代表合并案确定违法，而是暂时阻止交易完成，让法院有更多时间审理相关反垄断争议。派拉蒙天舞与华纳兄弟探索仍可继续为交易进行辩护，但在法院进一步裁决前，双方无法正式完成合并。

今次延宕也可能带来巨额成本，根据双方交易协议，若交易未能在今年9月30日前完成，派拉蒙天舞将开始向华纳兄弟探索股东支付延迟费用，金额约为每日数百万美元，随著时间拉长，可能累积成数亿美元的额外支出。