美司法部对哈佛大学展开新调查 指中国助学金涉歧视美国学生

美国司法部正在调查哈佛大学（Harvard University）是否允许中国捐款人设立排除美国学生申请的助学金，这是特朗普政府针对哈佛展开连串联邦调查的最新一宗。

司法部官员指哈佛大学的外国资金申报纪录引发可能歧视美国学生的疑虑，不过司法部并未说明锁定哪些助学金计划，并强调目前尚未作出任何结论。

特朗普政府加强对哈佛大学施压。美联社

哈佛大学发言人表示，校方正在检视司法部的最新通知。路透社

哈佛的「中国相关助学金计划」受到调查。路透社

涉中国助学金计划

司法部表示，这项调查聚焦哈佛的「中国相关助学金计划」；司法部指出，中国捐款人曾捐款支持仅限特定国家学生申请的助学金，而这类限制可能构成基于原籍国的非法歧视。

助理司法部长迪伦（Harmeet Dhillon）说：「学校不能一方面接受联邦经费，另一方面又接受外国资金，设立刻意排除美国公民的助学金。这种做法若属实，即属违法。」

中国使馆：中美教育合作互利共赢

对此，哈佛在书面声明中表示，校方依法履行捐款申报义务，并强调在分配助学金时，不会因种族、族裔或原籍国而非法歧视学生。哈佛大学发言人表示，校方正在检视司法部的最新通知。

中国驻美大使馆发言人刘畅则发声明说，中美教育合作互利共赢，中国坚持正常教育和学术交流不应因政治目的而中断。

司法部指控或侵民权法

根据哈佛向联邦政府申报的资料，哈佛数十年来共接受约45亿美元（约352亿港元）外国资金，其中约6.3亿美元（逾49亿港元）来自中国。

司法部在声明中提出一项罕见的法律主张，认为将私人资金用于资助特定国家的学生，可能侵害美国学生的民权。

司法部指出，哈佛大学似乎接受了来自中国来源的资金，并遵守其限制，将资助提供给外国学生（推测为中国学生），此举可能损害了包括美国公民在内的其他国籍学生权益。

特朗普政府加强施压 法律攻防持续

特朗普政府多次公开抨击哈佛大学，认为其长期遭「觉醒文化」（wokeness）渗透与反犹太主义影响，不仅要求校方接受招生与聘雇监督，更威胁削减数十亿美元补助，双方争端甚至扩及学术限制与签证审查。

尽管法律攻防仍在持续，联邦政府正持续寻找新的施压方式，包括限制哈佛招收国际学生和禁止资助现役军人前往该校就读，并对哈佛的招生程序展开调查。