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英国首相︱贝安德上任首日与特朗普通电话 双方讨论国防安全与中东局势

即时国际
更新时间：09:50 2026-07-21 HKT
发布时间：09:50 2026-07-21 HKT

英国新任首相贝安德（Andy Burnham）上任首日，即与传统盟友美国展开官方交流。

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祝贺美国成功举办世界杯

昨日（20日）下午，英国新任首相贝安德就职后不久，即与美国总统特朗普通电话。通话中，贝安德首先祝贺美国成功举办世界杯，并提到英格兰队在本次赛事中表现出色；他同时表示，期望未来特朗普造访曼彻斯特时，能亲自向他展示这座城市的魅力。

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在谈及施政愿景时，贝安德强调，他将全力推动全国各地的「再工业化」，确保「每个邮政编码区」（每个地方）都能实现良好的经济成长。

此外，贝安德也重申了对国防与安全的承诺，并指出保障英国及其盟友的安全是其首要任务。

随后，特朗普就中东局势的最新进展进行了介绍。贝安德则概述了英国在维护霍尔木兹海峡航运安全上的努力，以确保全球供应链稳定，进而降低国内企业与家庭的生活成本。

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