冲绳惊现UFO？神秘发光体海上盘旋20分钟 反复隐现还疑似分裂 

日本冲绳县南城市近日出现神秘发光物体，引发当地民众与网民热议。于7月6日晚间，多名居民在海岸及附近区域目击天空中出现异常橘黄色光点，光芒不仅一度分拆成两个，还在靠近与分离之间反复变化，全程持续约20分钟，令目击者惊呼「难道是UFO吗？」。虽然专家初步研判可能与大气现象或直升机活动有关，惟海上保安厅指当时附近并无飞行任务，令神秘光点的成因更增添悬疑色彩。

据《冲绳时报》报道，事件发生于7月6日晚上约7时30分，地点为冲绳县南城市玉城百名海滩（Hyakuna Beach）。53岁自雇人士古波津泉当时到海边拍摄风景，突然发现东方天空出现一个异常明亮的光点。

他表示，最初只有一个光点，其后突然分裂成两个，两道光一度并排飞行，之后又逐渐分开，再朝同一方向移动，其后更分裂出第三个光点；三个光点时隐时现，整个过程持续约20分钟。

古波津说，自己几乎每天都会在同一时间到海边，因此十分熟悉当地景象，当晚所见明显与平日不同。「那道光看起来几乎没有移动，但亮度愈来愈强，就像正在燃烧一样。我一度怀疑是否发生飞机事故，所以立即拿出手机拍摄。」

他又表示，发光物位于地平线上方，从百名海滩望去，感觉位置比东南方约5公里外的久高岛更近。

除了古波津外，居于冲绳市的治疗师高桥结子亦于当晚约8时，从寓所阳台望向南城市久高岛方向时，看见海面上方出现1至3个橙色光点。

她形容，光点不停反复出现及消失，持续约20分钟。「如果是飞机，应该会一直朝同一方向飞行，但这些光点忽隐忽现，非常不可思议，难道是UFO吗？」

事件曝光后，不少网民在社交平台热烈讨论，有人猜测是无人机、军事照明弹，甚至是不明飞行物。

专家疑大气现象或直升机 官方称无飞行纪录

不过，前石垣岛天文台台长宫地竹史表示，当晚东南方天空并没有如此明亮的恒星或行星，因此排除是一般天体。他认为，大气中的薄雾有可能令光线扩散，产生如火焰般的视觉效果；另一可能则是直升机进行救援或训练时发出的灯光。

然而，日本第11管区海上保安本部表示，事发时并没有接获南城市附近有航空器飞行的资料，亦没有安排直升机或其他飞行训练，因此未能证实光源来自航空器。

截至目前，当局仍未公布有关神秘光点的正式调查结果，事件真正成因仍然众说纷纭，也令这宗冲绳夜空神秘发光事件更添神秘色彩。