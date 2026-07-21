阿富汗东部暴雨成灾 酿至少20死80伤逾百人失踪

阿富汗东部努里斯坦省因强降雨导致洪灾，至少20人死亡，逾80人受伤，另有100多人失踪。

受灾最严重的是努里斯坦省首府帕伦市，大量住宅和基础设施遭到洪水破坏。

完全摧毁整个市政区

国家灾害管理局发言人哈马德周一（20日）在社交媒体发文说，努里斯坦省灾害应急管理部门负责人已赶赴灾区，并开始搜寻遇难者、救助伤者及抢险救援行动。

阿富汗东部努里斯坦省首府帕伦市洪水为患。法新社

洪水完全摧毁了整个市政区，以及酒店和数十家商店。

失踪者包括市长及地方官员

国家灾难管理局表示，已经寻获20具遗体，另有逾80人受伤，仍有超过100人失踪。失踪者包括市长及市政府官员。

环境保护当局首长哈里斯指，当地洪水灾情加剧，严重影响阿富汗人民，且导致该国的人道危机。

阿富汗特别容易受到气候变化影响，4月袭击阿富汗的洪水与降雨造成约150人死亡，5月则至少有24人罹难。