英国首相︱贝安德誓抗生活成本上涨 将推「10年计划」打破「伦敦至上」文化

英国工党党魁贝安德昨日（20日）出任首相，接替请辞的施纪贤，为10年来第7名首相。他在首相府前发表就职演说，表示本周将率先推出一系列新措施，协助民众应对生活成本上涨的压力，并于今年稍后发布全新的「10年计划」，为英国制订长远发展蓝图、纾缓民众经济压力。他重申将下放更多权力予地方，摆脱以伦敦为马首是瞻的政治文化。

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贝安德（Andy Burnham）昨日于白金汉宫觐见英王查理斯三世并获授权组阁。他当日未循英国惯例在预先设置的讲台后方发表演说，而是未带讲稿、毫无遮蔽地直接面对媒体和群众，发表超过5分钟演说。有分析认为，这有助凸显他执政风格追求的「透明度」、「真诚」和「直面民意」。

带来「40年最重大变革」

贝安德说，将提出10年计划，引领英国迈向不分党派、无论出身背景差异的民众都会期待的未来。不过，当务之急是让民众「有喘息空间」，他本周就会提出政策，说明预计如何协助民众应对生活成本上涨的压力。他在演说开头提到，他深切意识到，自己是10年内英国第6位接替前任的新首相。如此频繁更替国家领导人在英国历史堪称罕见。贝安德说，他这一世代的英国政治人物「应拿出更好表现」，英国有必要向世界展现，英国能够重拾稳定。

贝安德誓言带来「英国近40年最重大变革」，涵盖政治、经济等领域。他回顾英国在1980年代「走上错误道路」，包括政治层面趋于中央集权，以及经济领域展开大量私有化，许多地区被「去工业化」，至今仍未恢复。他重申将下放更多权力予地方，摆脱以伦敦为马首是瞻的政治文化。

在2017年至2026年间担任大曼彻斯特市长的他，在就职首日即启动位于曼彻斯特的「首相府北部办公室」。该办公室旨在推动更多权力由中央下放至地方，缩小区域之间的经济与社会差距，促进英国各地均衡发展。

贝安德重申，针对攸关大众生活基本所需的基础设施和服务，他拟缩减私人企业寻利空间、强化公共和政府控制。他另矢言重振英国工业，并透过公共采购程序，加强支持英国产业。

贝安德也承诺透过改革教育体系，协助更多年轻人就业。他提到，支持年轻人就业、打造更多民众负担得起的住宅，才有可能公平、永续解决苦恼英国财政已久的社会福利负担过大问题。

56岁的贝安德2001年首次当选议员，历任文化大臣及卫生大臣，其后2017年辞去议员职务，两度连任大曼彻斯特市长，有「北部之王」之称。上月他经补选重返国会，并于上周五在党内国会议员及各大工会支持下当选工党党魁。前首相施纪贤此前因执政屡受抨击、地方选举重挫及党内逼宫而请辞。

贝安德说，他这一世代的英国政治人物「应拿出更好表现」，英国有必要向世界展现，英国能够重拾稳定。

