伊朗局势｜伊朗本月空袭致美军3死近百伤 特朗普扬言数倍报复

美军中央司令部在社交媒体公布，按照美国总统特朗普指示，美军于美国东部时间周一下午4时（香港时间周二凌晨4时），对伊朗发动新一轮打击，旨在进一步削弱伊朗袭击霍尔木兹海峡商船的军事能力。今次已是自本月11日以来，美军对伊朗连续第10日发动大规模军事打击。

美国传媒引述国防部发言人证实，自本月7日以来，伊朗针对中东地区美军基地发动多次袭击，至今已导致近百名美军人员被确认遭受不同程度伤害。美军中央司令部在上周六证实，两名美军人员于上星期五在约旦境内遭遇伊朗弹道导弹及无人机攻击身亡，另有一人失踪；翌日，美军再宣布一名美军人员于上周六在伊拉克北部引爆一架被击落的伊朗无人机时不幸身亡。

面对美军出现人员伤亡，特朗普于当地时间星期一在社交媒体发文放狠话，暗示美军将对伊朗发动更强硬的报复行动。他威胁称，伊朗每杀害一名美国士兵，都将为此付出几倍的代价，并称有关命令已传达国防部长赫格塞思（Pete Hegseth）及美军参谋长联席会议主席凯恩（Jack Keane）等军方高层。

传增派F-35战机

目前尚不清楚特朗普向国防部下达了甚么具体指示，但美国传媒引述官员报道，美军已计划从欧洲基地增派F-16及F-35战斗机，并同步增派空中加油机前往中东。

尽管军事行动全面升温，特朗普政府并未完全排除外交解决方案的可能性。美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）日前接受传媒访问时透露，特朗普政府对外交解决方案仍然持开放态度，并指伊朗正直接或透过其他国家的多种渠道向美方释放信号，表明伊方希望进行对话及谈判。