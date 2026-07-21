英国首相｜上任首日大换阁 贺理安爆冷任财相 一文掌握贝安德施政思路
发布时间：06:44 2026-07-21 HKT
有「北方王」（King of the North）之称的贝安德（Andy Burnham）周一（20日）正式接替施纪贤（Keir Starmer）出任英国首相，成为英国自2016年脱欧公投以来第7位首相。他上任首日随即大幅改组内阁，撤换多名施纪贤亲信，并以「重新校正英国」（rewire Britain）为施政主轴，承诺改善生活成本危机、推动地方分权、重建公共服务，以及结束英国多年来政治动荡。
贺理安爆冷任财相 文立彬掌外交
在唐宁街10号首相府发表就职演说时，贝安德坦言，自己是过去10年间第7位首相，英国人民早已厌倦政局更迭。他表示：「我们要让政治重新运作，而且运作得更好。」他启动所谓的施政「熔断机制」，全面革新旧政，将制定未来10年发展蓝图，让国民重新看见希望，并将首先推出纾缓生活成本措施，以及投入3.4亿英镑解决露宿者问题，部分用作修建1200个住宅单位，并援助3000名弱势人士。
贝安德上任后旋即公布新内阁名单，其中最令人意外的是由前国防大臣贺理安（John Healey）接替李韵晴（Rachel Reeves）出任财政大臣。
贺理安上月因不满施纪贤拒绝承诺2035年前将国防开支提升至本地生产总值（GDP）3%，愤而辞去国防大臣职务，如今获贝安德委以掌管财政重任，被视为新政府向市场释出稳定讯号。
外界原先普遍预料内政大臣马曼婷（Shabana Mahmood）或能源安全大臣文立彬（Ed Miliband）有望出任财相，但最终两人分别留任内政大臣及转任外相。
两名曾卷丑闻前官员 获邀重返内阁
此外，前卫生大臣施卓添（Wes Streeting）转任国防大臣，曾卷买楼避税丑闻的韦雅兰重返前职任房屋大臣。而前年因虚报遗失公务手机，被法院判斯诈罪成而辞任运输大臣的贺乐怡（Louise Haigh），亦重返内阁，出任「第一大臣、兰开斯特公爵领地事务大臣兼内阁办公室大臣」。
卸任财相的李韵晴在社交平台表示，衷心祝愿贝安德及其团队施政顺利，并承诺会继续支持工党政府推动改革。
其他已确认不再留任的施纪贤旧部，还包括原副首相兼外相林德伟（David Lammy）等人。
贝安德新内阁主要成员名单：
|职位
|人选
|首相
|贝安德（Andy Burnham）
|财政大臣
|贺理安（John Healey）
|外交大臣
|文立彬（Ed Miliband）
|内政大臣
|马曼婷（Shabana Mahmood）
|国防大臣
|施卓添（Wes Streeting）
|房屋大臣
|韦雅兰（Angela Rayner）
|第一国务大臣兼内阁办公室大臣
|贺乐怡（Louise Haigh）
|衞生大臣
|顾绮雯（Yvette Cooper）
|教育大臣
|布乐诗（Lucy Powell）
|商业及贸易大臣
|韦诺韬（Jonathan Reynolds）
|就业及工作保障大臣
|麦法德（Pat McFadden）
|文化、媒体及体育大臣
|蓝莲诗（Lisa Nandy）
工人阶级出身 从市长走进唐宁街
1970年出生的贝安德，在英格兰西北部柴郡长大，父亲是英国电信工程师，母亲是诊所接待员，均为工党支持者。
14岁时，他受描写利物浦失业工人的BBC剧集《Boys from the Blackstuff》启发加入工党，自此立志从政。
他在剑桥大学修读英语，毕业后曾任记者。20岁出头时，他首次踏入政坛，担任时任达利奇与西诺伍德选区（Dulwich and West Norwood）国会议员蒋黛思（Tessa Jowell）的研究员——蒋黛思其后在贝理雅（Tony Blair）及白高敦（Gordon Brown）政府中出任内阁大臣。
靠著这份背景，贝安德其后担任文化大臣冼敏治（Chris Smith）特别顾问，2001年当选国会议员，再其后历任财政部首席秘书、文化大臣及衞生大臣，在贝理雅及白高敦两届政府累积丰富从政经验。
贝安德用了20年时间在伦敦逐步爬上工党党内的阶梯，他曾两度竞逐工党党魁，先后败给文立彬及郝尔彬（Jeremy Corbyn），直至2017年转战地方政治，当选首任大曼彻斯特市长，并两度成功连任。
疫情期间一战成名 获封「北方之王」
真正令贝安德全国知名，是新冠疫情期间与保守党政府的公开对抗。
2020年，约翰逊政府要求大曼彻斯特进一步封城，但拒绝提供足够财政援助。贝安德公开批评中央政府「轻视英格兰北部」，坚持为居民争取补助，最终令他人气急升，更获传媒冠以「北方之王」称号。
在市长任内，他亦推动「蜜蜂网络」（Bee Network），将巴士重新收归公营，整合巴士、电车及单车系统，令大曼彻斯特成为伦敦以外首个重新公营巴士服务的地区。
此外，他又在曼彻斯特大兴土木，于废弃的工业用地上兴建高楼，为这个昔日工业革命发源地、英国制造业重镇带来新气象。正正因为他改革曼彻斯特的成功口碑，令外界对他寄予厚望。
施政理念中间偏左 主张政府重新发挥角色
施政理念方面，贝安德一直强调自己反对1980年代戴卓尔夫人（Margaret Thatcher）推动的新自由主义政策，认为私有化及去工业化令英格兰北部元气大伤。
他主张政府重新介入公共服务，支持供水及能源公司由政府加强控制，并推动地方分权，把更多权力及财政资源由伦敦下放地方政府。
他亦承诺增加公共房屋供应、改善医疗及交通服务、改革教育体制助更多年轻人就业，以及终结露宿者问题，希望建立一个「人人都有机会向上流动」的英国。
贝安德早前当选工党党魁，铁定接任首相时，曾公开表示会将「曼彻斯特模式」复制至全国范围，利用公共和私人投资刺激经济增长。
面对财赤与改革党双重压力
不过，贝安德甫上任即面临巨大挑战。
英国目前经济增长疲弱、公共财政紧绌，工党又承诺不会大幅加税或增加借贷，令新政府施政空间受到限制。同时，右翼改革党（Reform UK）党魁法拉奇（Nigel Farage）民望持续上升，对工党构成压力。
外交方面，由于他过往谈论甚少，故目前外界仍在观察之中。不过分析普遍认为，贝安德将大致延续施纪贤政府路线，包括维持对乌克兰的支持、寻求改善英欧关系，同时继续维持英美特殊关系，但在内政上则会更积极推动地方分权、公共投资及社会福利改革。