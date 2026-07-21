英国首相｜上任首日大换阁 一文掌握贝安德施政理念及崛起之路

有「北方王」（King of the North）之称的贝安德（Andy Burnham）周一（20日）正式接替施纪贤（Keir Starmer）出任英国首相，成为英国自2016年脱欧公投以来第7位首相。他上任首日随即大幅改组内阁，撤换多名施纪贤亲信，并以「重新校正英国」（rewire Britain）为施政主轴，承诺改善生活成本危机、推动地方分权、重建公共服务，以及结束英国多年来政治动荡。

贺理安爆冷任财相 文立彬掌外交

在唐宁街10号首相府发表就职演说时，贝安德坦言，自己是过去10年间第7位首相，英国人民早已厌倦政局更迭。他表示：「我们要让政治重新运作，而且运作得更好。」他启动所谓的施政「熔断机制」，即全面改革旧政，将提出10年施政大计，让国民重新看见希望，并将首先推出纾缓生活成本措施，以及投入3.4亿英镑解决露宿者问题。

贝安德周一正式入主唐宁街10号，成为英国首相。路透社

贝安德周一正式入主唐宁街10号，成为英国首相。路透社

贝安德上任首日即大幅改组内阁。路透社

贝安德上任后旋即公布新内阁名单，其中最令人意外的是由前国防大臣贺理安（John Healey）接替李韵晴（Rachel Reeves）出任财政大臣。

贺理安上月因不满施纪贤拒绝承诺2035年前将国防开支提升至本地生产总值（GDP）3%，愤而辞去国防大臣职务，如今获贝安德委以掌管财政重任，被视为新政府向市场释出稳定讯号。

外界原先普遍预料内政大臣马曼婷（Shabana Mahmood）或能源安全大臣文立彬（Ed Miliband）有望出任财相，但最终两人分别留任内政大臣及转任外相。

卸任财相李韵晴在社交平台表示，衷心祝愿贝安德及其团队施政顺利，并承诺会继续支持工党政府推动改革。

贝安德新内阁主要成员名单

职位 人选 首相 贝安德（Andy Burnham） 财政大臣 贺理安（John Healey） 外交大臣 文立彬（Ed Miliband） 内政大臣 马曼婷（Shabana Mahmood） 国防大臣 韦思廷（Wes Streeting） 房屋大臣 安琪拉．雷纳（Angela Rayner） 第一国务大臣兼内阁办公室大臣 夏莉（Louise Haigh） 衞生大臣 顾绮雯（Yvette Cooper） 教育大臣 鲍威尔（Lucy Powell） 商业及贸易大臣 雷诺兹（Jonathan Reynolds） 工作及退休金大臣 麦法登（Pat McFadden） 文化大臣 兰迪（Lisa Nandy）

工人阶级出身 从市长走进唐宁街

1970年出生的贝安德，在英格兰西北部柴郡长大，父亲是英国电信工程师，母亲是诊所接待员，均为工党支持者。

14岁时，他受描写利物浦失业工人的BBC剧集《Boys from the Blackstuff》启发加入工党，自此立志从政。

他在剑桥大学修读英语，毕业后曾任记者及政治研究员，其后担任文化大臣冼敏治（Chris Smith）特别顾问，2001年当选国会议员，其后历任财政部首席秘书、文化大臣及衞生大臣，在贝理雅（Tony Blair）及白高敦（Gordon Brown）政府累积丰富从政经验。

贝安德用了20年时间在伦敦逐步爬上工党党内的阶梯，他曾两度竞逐工党党魁，先后败给文立彬及郝尔彬（Jeremy Corbyn），直至2017年转战地方政治，当选首任大曼彻斯特市长，并两度成功连任。

疫情期间一战成名 获封「北方之王」

真正令贝安德全国知名，是新冠疫情期间与保守党政府的公开对抗。

2020年，约翰逊政府要求大曼彻斯特进一步封城，但拒绝提供足够财政援助。贝安德公开批评中央政府「轻视英格兰北部」，坚持为居民争取补助，最终令他人气急升，更获传媒冠以「北方之王」称号。

在市长任内，他亦推动「蜜蜂网络」（Bee Network），将巴士重新收归公营，整合巴士、电车及单车系统，令大曼彻斯特成为伦敦以外首个重新公营巴士服务的地区。

此外，他又在曼彻斯特大兴土木，于废弃的工业用地上兴建高楼，为这个昔日工业革命发源地、英国制造业重镇带来新气象。正正因为他改革曼彻斯特的成功口碑，令外界对他寄予厚望。

施政理念中间偏左 主张政府重新发挥角色

施政理念方面，贝安德一直强调自己反对1980年代戴卓尔夫人（Margaret Thatcher）推动的新自由主义政策，认为私有化及去工业化令英格兰北部元气大伤。

他主张政府重新介入公共服务，支持供水及能源公司由政府加强控制，并推动地方分权，把更多权力及财政资源由伦敦下放地方政府。

他亦承诺增加公共房屋供应、改善医疗及交通服务、改革教育体制助更多年轻人就业，以及终结露宿者问题，希望建立一个「人人都有机会向上流动」的英国。

贝安德早前当选工党党魁，铁定接任首相时，曾公开表示会将「曼彻斯特模式」复制至全国范围，利用公共和私人投资刺激经济增长。

面对财赤与改革党双重压力

不过，贝安德甫上任即面临巨大挑战。

英国目前经济增长疲弱、公共财政紧绌，工党又承诺不会大幅加税或增加借贷，令新政府施政空间受到限制。同时，右翼改革党（Reform UK）党魁法拉奇（Nigel Farage）民望持续上升，对工党构成压力。

外交方面，由于他过往谈论甚少，故目前外界仍在观察之中。不过分析普遍认为，贝安德将大致延续施纪贤政府路线，包括维持对乌克兰的支持、寻求改善英欧关系，同时继续维持英美特殊关系，但在内政上则会更积极推动地方分权、公共投资及社会福利改革。