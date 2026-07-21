关税战｜美宣布向加国大部分商品加征50%关税 30日后正式生效
发布时间：05:41 2026-07-21 HKT
美加贸易战再次激化。白宫周一（20日）宣布，将对部分加拿大进口商品额外征收50%从价关税，以回应加拿大针对美国汽车、酒类及乳制品采取的「报复性及歧视性措施」。报道指，新关税将于行政命令签署30日后正式生效，势进一步加剧北美贸易紧张局势。
白宫表示，新关税将根据《1930年关税法》（Tariff Act of 1930）第338条实施。该条文授权美国总统，对任何「歧视美国商业利益」的国家进口商品征收额外关税。美方指，加拿大近年接连推出多项针对美国商品的反制措施，因此有必要采取行动，维护美国企业利益。
美联社报道，美国高级官员表示，加拿大去年因应特朗普政府早前的关税措施，在多个省份下架美国酒类产品，并对美国汽车及汽车零件征收报复性关税。此外，加拿大一直奉行乳制品供应管理制度，限制美国乳制品进口，亦被华府视为对美国产品构成不公平待遇。
根据白宫安排，新措施将适用于原本受《加拿大－美国－墨西哥协定》（CUSMA／USMCA）保障的大部分加拿大商品，意味不少过去可免关税进入美国市场的货品亦将受影响。不过，能源产品、钾肥（potash）、关键矿产、鱼类，以及已受《1962年贸易扩展法》第232条关税约束的钢铁、铝材及汽车等产品，将获豁免，不受新措施影响。
有美国官员强调，今次措施并非要与加拿大展开全面贸易战，而是针对加拿大持续采取的报复行动作出回应，形容有关关税属「防御性措施」。
分析指，新关税涵盖多类加拿大出口商品，包括葡萄酒、水泥、冰球用品等，势必进一步冲击两国每年逾7,000亿美元的双边贸易，亦可能推高美国企业进口成本及消费者物价。
近年美加贸易摩擦持续升温。特朗普政府先后向加拿大钢铁、铝材及汽车产品加征关税，加拿大则以汽车、酒类等美国商品实施报复措施。特朗普近日更曾公开批评加拿大野火浓烟飘入美国，扬言不排除采取更多关税措施，令两国关系再添变数。
市场人士认为，随着美国再次大幅提高对加拿大商品关税，北美贸易摩擦势将进一步升级，未来加拿大会否推出新一轮反制措施，以及双方能否重返谈判桌，将成为市场关注焦点。