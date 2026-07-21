关税战｜美宣布向加国大部分商品加征50%关税 30日后正式生效

美加贸易战再次激化。白宫周一（20日）宣布，将对部分加拿大进口商品额外征收50%从价关税，以回应加拿大针对美国汽车、酒类及乳制品采取的「报复性及歧视性措施」。报道指，新关税将于行政命令签署30日后正式生效，势进一步加剧北美贸易紧张局势。

白宫表示，新关税将根据《1930年关税法》（Tariff Act of 1930）第338条实施。该条文授权美国总统，对任何「歧视美国商业利益」的国家进口商品征收额外关税。美方指，加拿大近年接连推出多项针对美国商品的反制措施，因此有必要采取行动，维护美国企业利益。

美国总总统特朗普与加拿大总理卡尼昨日一同现身世界杯决赛闭幕仪式。路透社

白宫宣布，将对部分加拿大进口商品额外征收50%从价关税。路透社

美联社报道，美国高级官员表示，加拿大去年因应特朗普政府早前的关税措施，在多个省份下架美国酒类产品，并对美国汽车及汽车零件征收报复性关税。此外，加拿大一直奉行乳制品供应管理制度，限制美国乳制品进口，亦被华府视为对美国产品构成不公平待遇。

根据白宫安排，新措施将适用于原本受《加拿大－美国－墨西哥协定》（CUSMA／USMCA）保障的大部分加拿大商品，意味不少过去可免关税进入美国市场的货品亦将受影响。不过，能源产品、钾肥（potash）、关键矿产、鱼类，以及已受《1962年贸易扩展法》第232条关税约束的钢铁、铝材及汽车等产品，将获豁免，不受新措施影响。

有美国官员强调，今次措施并非要与加拿大展开全面贸易战，而是针对加拿大持续采取的报复行动作出回应，形容有关关税属「防御性措施」。

分析指，新关税涵盖多类加拿大出口商品，包括葡萄酒、水泥、冰球用品等，势必进一步冲击两国每年逾7,000亿美元的双边贸易，亦可能推高美国企业进口成本及消费者物价。

近年美加贸易摩擦持续升温。特朗普政府先后向加拿大钢铁、铝材及汽车产品加征关税，加拿大则以汽车、酒类等美国商品实施报复措施。特朗普近日更曾公开批评加拿大野火浓烟飘入美国，扬言不排除采取更多关税措施，令两国关系再添变数。

市场人士认为，随着美国再次大幅提高对加拿大商品关税，北美贸易摩擦势将进一步升级，未来加拿大会否推出新一轮反制措施，以及双方能否重返谈判桌，将成为市场关注焦点。