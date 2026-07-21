世界杯2026｜加国饶舌歌手重注$1170万押阿根廷 「Drake魔咒」再掀热话

2026年美加墨世界杯决赛圆满落幕，西班牙于加时阶段绝杀阿根廷夺冠。赛场外，被誉为体育界「第一灯神」的加拿大饶舌天王Drake再次展现「Drake魔咒」（Drake Curse）的惊人威力。他于赛前豪掷价值150万美元（约1170万港元）的加密货币「泰达币」（Tether），押注阿根廷能在90分钟法定时间内击败西班牙，结果随著赛事逼入加时，这笔重注瞬间化为乌有。

对阿根廷信心爆棚 豪赌90分钟内完胜

据外媒报道，Drake今次对阿根廷夺冠信心十足，不惜豪下重注，期望博取高达517.5万美元（约4036万港元）的巨额回报。然而，他所下注的条款颇苛刻，要求阿根廷必须在90分钟法定时间内「解决」西班牙。

最终，两队在90分钟内打成平手，西班牙更在加时阶段一击即中捧走大力神杯。这意味著即使阿根廷能在加时赛胜出或互射十二码中胜出，Drake的注单亦早已宣告作废，再次证实其预测指标「精准反向」。

「Drake魔咒」屡试不爽 粉丝赛前早捏冷汗

Drake一向有预测赛事屡下错注的「美誉」，只要被他公开支持或加持的队伍，往往难逃败北命运，因而获球圈冠以「Drake魔咒」之名。

事实上，他近年在体育博彩上的失利纪录屡见不鲜。例如今年2月举行的第60届美式足球联盟（NFL）超级碗决赛，他便曾下注100万美元（约780万港元）支持新英伦爱国者（New England Patriots）击败西雅图海鹰（Seattle Seahawks），最终同样以损手离场。因此，当阿根廷球迷在赛前得知Drake重注加持自家球队时，不少人已捏一把冷汗，忧心魔咒再次应验，结果真的再次应验。

神秘交易员押注$780万 迷因币利润一铺清零

据报，除了Drake落重注惨败外，亦有加密货币界的投机者在这场决赛中惨遭滑铁卢。报道指，一名网名为「gud.hl」的神秘交易员，早前于高风险的「特朗普」（TRUMP）迷因币市场中斩获超过100万美元（约780万港元）利润。

该名交易员随后将所有收益及本金结集，以10%的赔率下注123万美元（约998万港元）押注阿根廷队获胜，企图博取高达1235万美元（约9633万港元）的派彩。岂料西班牙最终锁定胜局，让这位交易员赚得的利润连同本金在顷刻间全数化为乌有。