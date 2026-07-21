船长船员执勤时食大麻 圭亚那渡轮沉没已知2死逾66失踪 

南美洲国家圭亚那（Guyana）发生重大海上事故。一艘载有至少133人的老旧渡轮「巴里马号」（MV Barima），于当地时间上周六（18日）晚间在北大西洋沿岸遭巨浪击中后翻覆沉没。当局火速展开大规模海空搜救，至今成功救出67人，并寻获两具女性遗体，仍有超过66人下落不明，生死未卜。更令人震惊的是，救援过程发现包括船长在内的多名船员涉嫌在值勤时吸食大麻，且渡轮存在严重的「未实名登船」及超载问题，遇难人数恐更多。

夜航遇巨浪翻覆 逾百乘客睡梦中遇险

综合外媒报道，出事的「巴里马号」建于1939年，船龄高达87年。该船于18日下午3时左右从首都乔治敦（Georgetown）出发，原定前往西北部凯图马港（Port Kaituma）。至当晚约11时，渡轮在距离海岸约7英里处突遭巨浪打击导致倾覆，并发出紧急求救讯号。

圭亚那渡轮沉没，目前已知有2人死亡，逾66人失踪。路透社

圭亚那渡轮沉没，当局展开拯救行动。路透社

圭亚那渡轮在夜间被浪打沉，当局派出救生艇救人。路透社

幸存者韦恩·基特森（Wayne Kitson）回忆，事故发生时大部分乘客已在睡梦中，突如其来的剧烈晃动让全船陷入恐慌。他在冰冷的大海中漂浮求生长达6小时才获救，但其妻子与幼女至今仍音讯全无。另一名幸存者则透露，事发时全家8人同行，最终仅他与儿子保住性命，其余6名亲人全部失踪。

登船名册不实 船长船员大麻检测呈阳性

搜救行动展开后，当局发现实际救援情况远比预期复杂。起初官方登记名单显示船上载有116名乘客及17名船员，但获救者中却有多人根本不在名册上。公共工程部长埃奇希尔（Juan Edghill）承认，原始名单未能真实反映船上实际人数，当局需呼吁家属主动联络以拼凑出准确的失踪者名单。

此外，在对获救人员进行例行体检时，当局发现包含船长在内的多名船员对大麻检测呈阳性反应。圭亚那总理菲利普斯（Mark Phillips）及公共工程部证实有关结果，事件引发社会对航行安全监管不力的强烈抨击。

当局启动全面调查 官员或面临停职

目前，圭亚那政府已成立联合调查组，针对乘客名单准确度、货物装载状况、船只维修记录，以及船员航行前后的行为展开全面调查。埃奇希尔表示，多名交通与港务局高层官员可能会被暂时停职，以配合警方、海岸卫队及海事管理局的调查工作，若证实有职务疏忽或违法行为，定必依法严办。