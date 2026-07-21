中东局势｜胡塞武装宣布对沙特实施海上封锁 两赴中印油轮红海掉头

中东局势再度恶化，与伊朗结盟的也门胡塞武装（Houthis）周一（20日）宣布，即日起对沙特阿拉伯实施「海上禁运」。沙特主导的多国联军随后表示，已采取措施保护成员国船只安全通行曼德海峡，并将坚决回应胡塞武装的任何威胁。惟至周二（21日），两艘原定前往中国及印度、合载近270万桶沙特原油的油轮在红海掉头，改道驶向埃及苏彝士运河。外界忧虑，红海航运及全球能源供应或将进一步受到冲击。

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航商接获攻击警告

据航运数据显示，超大型原油运输船「新龙阳号」周一于沙特延布港装载200万桶原油，原计划驶出红海前往中国，但随后在海域掉头转往苏彝士运河；另一艘装载约70万桶原油、目的地为印度的油轮「罗多斯号」，亦于周二掉头驶向苏彝士运河。

胡塞武装向向多间航运公司发送电子邮件称，航运公司不应在沙特港口装卸货物，否则可能在「任何地点」遭到攻击。

另一方面，美军周一深夜称，已连续第10个晚上对伊朗发动空袭；伊朗则向约旦及巴林境内的美国目标发动打击，其中包括位于巴林的美国海军第五舰队司令部。此外，伊朗革命卫队说，两艘试图取道南部「危险航道」通过霍尔木兹海峡的油轮当天发生爆炸并起火，被迫停航。

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禁运基于「以眼还眼」原则

早前，胡塞武装军事发言人萨里亚（Yahya Saree）透过电视讲话宣布，组织基于「以眼还眼」原则，正式对沙特实施海上禁运措施，并强调声明发表后即时生效。

胡塞武装军事发言人萨里亚（Yahya Saree）表示，基于「以眼还眼」原则，对沙特实施海上禁运措施。美联社资料图片

路透社报道，胡塞武装表示，这项海上封锁是为了回应沙特多年来对也门的军事行动及封锁政策，形容沙特过去近12年持续对也门人民实施「不公及压迫性的围困」，「掠夺我们的资源，并透过海、陆、空全面封锁我们的港口与机场」，因此决定采取报复行动。

胡塞武装上周已指控沙特空袭其控制下的一座机场，其后向沙特发射导弹及无人机，打破双方自2022年非正式停火以来维持约4年的相对平静局面。今次宣布海上封锁，亦是胡塞武装自停火后首次再度大幅升级对沙特的军事行动。

分析指出，若胡塞武装尝试在曼德海峡（Bab el-Mandeb）拦截与沙特有关船只，将直接威胁全球最重要的航运通道之一。曼德海峡连接红海与亚丁湾，约12%的全球海上贸易及大量石油运输均需途经该航道，一旦航运受阻，势将推高运输成本及国际油价。

路透社指出，胡塞武装最新行动亦意味中东冲突进一步扩大，除了伊朗与美国持续对峙外，沙特亦再度被卷入地区危机，全球能源供应及国际贸易面临更大不确定性。