世界杯2026｜特朗普变球坛灯神？押边队输边队 现身颁奖被嘘

2026年美加墨世界杯决赛于美国时间7月19日圆满落幕，西班牙最终以1比0绝杀阿根廷夺冠，粉碎了对手的卫冕梦。亲自到球场观战的美国总统特朗普不仅再次展现「灯神」威力，在现身颁奖仪式时更遭到现场球迷大声喝倒彩。

赛前公开撑阿根廷 「很难押美斯输 」

在决赛开踢前，特朗普接受霍士新闻采访，被问到认为哪支球队会获胜时，他透露自己一直在思考这个问题，因为「知道媒体会问」。特朗普表示阿根廷总统米莱是他的好朋友，且对方做得非常出色。

虽然特朗普声称「不会选边站」，但他随即表示很难押注阿根廷球星美斯会输，赞赏美斯非常出色，更坦言自己一直很喜欢美斯与葡萄牙球星C朗。岂料，被特朗普看好的阿根廷最终在加时赛遭到西班牙绝杀，无缘卫冕。

事实上，特朗普近期的体育赛事预测与现场观赛记录堪称「反向指标」：

篮球：今年6月8日，特朗普现身纽约麦迪逊广场花园观赏NBA总决赛第三场，结果主场的纽约人爆冷不敌圣安东尼奥马刺。

棒球：今年3月18日，他现场观看世界棒球经典赛（WBC）决赛，卫冕的美国队最终以2比3不敌委内瑞拉。

喊话美国将立即再申办世界杯

除了赛前预测失灵，特朗普在赛后的颁奖仪式上也遭遇尴尬一幕。当他与国际足协主席恩芬天奴（Gianni Infantino）一同现身颁奖台时，看台上传来一片显著的嘘声。直至两人正式向球员和教练颁发奖牌时，现场嘘声才渐渐停下。

特朗普在出席决赛前向霍士新闻透露，自己已向恩芬天奴提出，美国将立即再次申请举办世界杯，并大赞本届赛事非常成功，「上座率达到了99.9%，实际上甚至都爆满了。」

然而，国际足协早已确定未来的世界杯举办权——2030年世界杯将由西班牙、葡萄牙和摩洛哥联合主办（前三场赛事于南美举行），而2034年世界杯已确定由沙特阿拉伯夺得。