纽约联邦大楼外遭纵火酿2伤 反ICE男子被捕 FBI列反政府袭击调查

美国纽约曼哈顿一幢设有移民法庭的联邦政府大楼外发生纵火案，一名有反对美国移民及海关执法局（ICE）活动纪录的男子，在大楼外泼洒易燃液体后点火，火势一度猛烈，烈燄熊熊，造成两人受轻伤。联邦调查局（FBI）将事件列作针对联邦设施的反政府袭击，并由纽约联合反恐特遣队接手调查。

疑犯携汽油弹、气枪及反ICE标语 曾有反移民执法纪录

事发于位于曼哈顿的联邦广场26号（26 Federal Plaza），大楼内设有移民法庭及多个联邦政府部门。

网上流传片段显示，涉案男子在大楼外向地面倾倒液体，其后点燃火种，现场瞬间燃起熊熊烈火。

FBI纽约分局助理局长巴纳克尔（James Barnacle）表示，疑犯利用烟火装置（fireworks）引燃易燃物，制造大火，形容事件是一次「针对联邦设施的反政府袭击」（anti-government attack on a federal facility）。

他指出，涉案男子被捕时身上携有一个燃烧装置（incendiary device）、一支气枪（pellet gun），以及一块写有「ICE滚出我们的街道」（ICE Off Our Streets）的标语，相信其犯案动机与反对ICE执法有关。

事件中，一名联邦政府职员及一名平民吸入浓烟或受火势波及，均受轻伤，经治理后已出院。

联邦调查局表示，疑犯已被拘捕，目前正由FBI纽约联合反恐特遣队（Joint Terrorism Task Force）接手调查，以厘清其犯案动机及是否涉及其他同党。