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AliExpress｜全球速卖通被指放任违法、冒牌货贩售 欧盟罚款49亿

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更新时间：22:56 2026-07-20 HKT
发布时间：22:56 2026-07-20 HKT

阿里巴巴旗下的AliExpress（全球速卖通）被欧盟指控未能有效遏止非法、不安全及仿冒产品在其平台上销售，罚款破纪录的5.5亿欧元（约49.2亿港元）。监管机构设定了10月20日的最后期限，要求AliExpress提出补救措施。若12月再次裁定其不符合《数位服务法》（DSA）规定，有可能进一步处罚。

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西班牙格拉纳达的一个AliExpress标志。 路透社
西班牙格拉纳达的一个AliExpress标志。 路透社

欧盟委员会于去年六月指控AliExpress未遵守《数位服务法》中关于评估及减轻非法产品传播风险的规定。欧盟科技事务负责人维尔库宁（Henna Virkkunen）向记者表示：「这对消费者而言非常危险，对那些遵守我们所有规则的公司来说也不公平。」

不安全玩具、危险化妆品上架

该报告指出，AliExpress未能侦测，导致仿冒品、不安全玩具、危险化妆品等各类非法商品，在平台上持续上架长数周之久，且未妥善评估其是否拥有足够的人力来审查相关风险。处罚政策也无效，受处罚的商家仍持续在其平台上销售违禁商品。平台的推荐系统与广告系统，更是加剧了非法商品的传播。

 

去年AliExpress欧洲用户多达1.93亿，而Shein有1.56亿、Temu有1.3亿。Temu早前也因违反《数位服务法》被罚款2亿欧罗，Shein则正面临持续的调查。

去年6月，AliExpress同意采取措施打击平台上潜在非法及色情内容的传播后，成功避免了一笔最高可能达其全球年度营业额6%的罚款。

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