以巴停火｜哈马斯停火谈判代表哈亚 接任政治局主席

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯（Hamas）宣布，负责与以色列进行间接停火协商的首席谈判代表哈亚（Khalil al-Hayya）获选为哈马斯政治局新任主席。

法新社报道，哈马斯发表声明宣布：「圣战者哈亚弟兄已当选政治局主席，接替殉道的领袖辛瓦尔（Yahya al-Sinwar）。」

内塔尼亚胡坚持「全面清除哈马斯」并实施永久军事控制。路透社

辛瓦尔被指控是2023年10月7日「阿克萨洪水行动」主要策划者之一，这场行动引发加沙战争，以军2024年在加沙将他击毙。

哈亚出生于1960年，是哈马斯与以色列停火谈判的重要人物，去年在多哈逃过以色列暗杀，但他的一名儿子因袭击身亡。

一名哈马斯高层官员告诉法新社，哈亚以压倒性票数当选，预计下周正式上任。

哈亚（Khalil al‑Hayya）逃过暗杀，但其次子与另外五名官僚同告身亡。法新社

哈马斯7月6日宣布将正式解散自2007年以来一直治理加沙地带的行政机构，准备将控制权全面移交予由美国总统特朗普牵头的「和平委员会」（Board of Peace）辖下「加沙行政委员会」（NCAG）。