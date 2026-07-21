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日本男大学生骑水上电单车 撞飞同行女性1人失去意识

即时国际
更新时间：00:03 2026-07-21 HKT
发布时间：00:03 2026-07-21 HKT

日本兵库县发生水上电单车意外，5名大学生一同到赤穗市海滩玩水，其间一名女生遭男友人驾驶水上电单车撞倒，失去意识。

事发于7月20日中午12时半左右，兵库县警方及姬路海上保安部接报后出动，抵达现场时女生已被民众救起。 女生由医疗直升机送往加古川市内的医院，据称送医时失去意识，日媒指她一度心肺停止，其后恢复，但仍处于危急状态。

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疑操作失误将友人撞飞

姬路海上保安部指出，女伤者来自大阪府四条畷市，3男2女一行五人前往海滩游玩。当时2女在浅滩玩水，男生驾驶水上电单车操作失误，导致2女被「撞飞」。

在5人之中，有2名男性持有水上电单车驾照。该水上电单车是向租赁店租的，也曾以双人骑乘等方式游玩。日本海上保安厅认为撞人男子因某种原因犯了驾驶错误，具体细节仍在调查中。

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