英国首相｜脱欧后迷失方向 10年换7相【时序一览】

自2016年英国公投决定脱欧，英国政坛动荡，领导人一直难找到明确的发展方向，也未能振兴增长缓慢的经济。高额债务和不断增加的福利支出拖累了英国经济之际，全球威胁却不断增加，以下是10年来换7任首相的经过：

卡梅伦。 路透社

2016年6月：英国公投决定脱欧，卡梅伦（David Cameron）辞任首相，文翠珊接任。

文翠珊。 路透社

2017年6月：文翠珊宣布提前大选，所属保守党失去国会绝对多数优势，文翠珊留任首相组建少数派政府，脱欧工作陷入僵局，烂尾收场。

2019年5月：文翠珊辞职，约翰逊接任。

约翰逊。 美国社

2019年12月：约翰逊率领保守党取得压倒性胜利。



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2020年1月：约翰逊落实脱欧程序；英国于2020年1月31日正式脱离欧盟。

2022年7月：约翰逊陷「派对门」丑闻，被揭新冠「封城」期间在多个政府场所开派对，遭逼宫下台。

卓慧思。 路透社

2022年9月：卓慧思接任首相，减税计划导致市场崩溃，在任仅45天便旋风下台。

2022年10月：辛伟诚（Rishi Sunak）出任首相。

2024年5月：辛伟诚趁经济出现正面讯号宣布举行大选，保守党惨败。

民众普遍认为辛伟诚的表现不济。 AP

2024年7月：工党施纪贤以压倒性胜利姿态出任首相。

2025年2月：「脱欧旗手」法拉奇领导的「改革英国党」在民调中支持率飙升。

2026年5月：工党在地方选举中惨败。

6月22日，施纪贤宣布辞任英国首相及工党党魁。美联社

2026年5月、6月：英国多位高级部长辞职。

2026年6月：贝安德在英格兰北部赢得国会席位。

2026年7月：贝安德当选工党党魁，成为10年来第7任首相。

贝安德成为工党新党魁。 路透社