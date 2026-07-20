英国首相｜贝安德入主唐宁街 誓言「做得更好」建立新政治模式

英国首相周一正式进行权力交接，施纪贤将正式向国王查理斯三世递交辞呈，随后贝安德（Andy Burnham）将获英王邀请组阁，正式成为首相。他在一片欢呼声中，于唐宁街10号首相府外发表首次演说，表示自己获任命为首相是「一个反思与重振决心的时刻」。

贝安德就任首相，并在唐宁街10号发表上任后首次演说。 路透社

贝安德在施纪贤向英王辞职后，走进白金汉宫。白金汉宫发声明说：「国王陛下接见了尊敬的贝安德议员，并邀请他组建新政府。尊敬的贝安德议员接受了国王的邀请，并在被任命为首相兼财政大臣时亲吻了国王的手。

「反思与重振决心」

贝安德入主唐宁街10号。 路透社

贝安德在一片欢呼声中，在唐宁街10号首相府外，首次以首相身分发表演说。他表示，他获任命为首相是「一个反思与重振决心的时刻」，这一代的政治人物需要「提升表现」，并迎战眼前的挑战。他说：「英国必须证明我们能够再次重拾稳定，这正是我们的挑战。」

他表示，明白国内民众已对政治感到厌倦，「我听到了。我们做得还不够好，必须做得更好。我们一定会做到的。」

贝安德接受人群祝贺。 路透社

他说将以这一刻作为英国的转折点，带来40年来最大的变革，「一种新的政治模式和一种新的经济模式」，并承诺以民生福祉为政府工作首位。他还承诺将建造更多公屋。

施纪贤：心甘情愿地离开

施纪贤临辞职前在首相府外见记者，表示「我的工作已经完成」。他并说：「能够担任首相，为你们和这个伟大的国家服务，是我毕生的荣幸。」「我相信，英国比2年前更加强大、更加公平。」他总结说： 「我心甘情愿地离开，脸上还带著微笑。」

捕鼠大臣拉里守候唐宁街10号。 路透社