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英国首相｜贝安德今入主唐宁街 料首场演说聚焦「反思与决心」

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更新时间：17:59 2026-07-20 HKT
发布时间：17:59 2026-07-20 HKT

英国首相周一正式进行权力交接，施纪贤将正式向国王查理斯三世递交辞呈，随后贝安德（Andy Burnham）将获英王邀请组阁，正式成为首相，并预计在唐宁街发表首次首相演说（first speech as Prime Minister）。

据法新社报道，预料贝安德的上任演说将聚焦「反思与决心」（reflection and resolution）、在生活成本危机中恢复民众对政府的信心，并给予英国更多喘息空间的优先事项等。

施纪贤临辞职前在首相府外见记者，表示「我的工作已经完成」。他并说：「能够担任首相，为你们和这个伟大的国家服务，是我毕生的荣幸」。「我相信，英国比2年前更加强大、更加公平。」

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