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印度「蟑螂人民党」数千人图游行至国会促教长下台 警以催泪弹驱散

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更新时间：18:04 2026-07-20 HKT
发布时间：18:04 2026-07-20 HKT

印度「蟑螂人民党」数千名支持者无视禁令游行至国会，要求教育部长普拉丹（Dharmendra Pradhan）辞职。示威者试图突破新德里市中心抗议地点周围的安全路障，警方发射催泪瓦斯，并用警棍驱散人群。这是「蟑螂人民党」自5月诞生以来，迄今最严重的冲突之一。

图突破路障被喷催泪瓦斯

示威群众在距离国会几公里的简塔曼塔天文台聚集，当中有学生、专业人士和带着幼儿的家庭。许多人带备水和食物，准备待上一整天，有人挥舞着印度国旗。警方透过扩音器敦促抗议者散去，群众则高喊反对教育部长和莫迪的口号。

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讽刺运动获数百万人支持

「蟑螂人民党」于五月诞生，起因是最高法院首席大法官在一宗无关的案件审讯中，将失业青年比作「蟑螂」。支持者们欣然接受此标签 ，并发展成一场讽刺运动，在社交媒体上吸引了数百万人支持。印度近日传出医学院试题外泄、高考数码评卷失误等争议引发众怒后，这场运动势头更强劲。

自称「蟑螂」的抗议者已在天文台扎营一个月，多个学生团体的成员也加入绝食抗议。其他城市的大学校园和集会也有数以千计的人参加，他们要求教育部长普拉丹辞职，改革考试制度，并向因试题泄露而自杀的学生家属提供赔偿。

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德里警方（Delhi Police）指周一的国会游行未经授权，并表示由于国会周一开始季风期会议，需要维护周边地区治安。

莫迪政府的高级领导人对这场运动采取了强硬立场。普拉丹指责抗议者的行为与国家背道而驰，而其他部长虽然承认学生的诉求，但坚称没有必要与抗议运动进行对话或谈判。

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