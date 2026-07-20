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新加坡回教事务代部长费绍尔 认与女子网上互动失当辞职

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更新时间：17:14 2026-07-20 HKT
发布时间：17:14 2026-07-20 HKT

新加坡回教事务代部长兼内政部高级政务部长费绍尔，因与女子在网上有不当互动，宣布辞去官职及国会议员职务，并退出人民行动党。

据新媒《联合早报》报道，总理黄循财20日已接受费绍尔的辞呈。

黄循财在声明中指，总理公署约一个月前，收到一名女子的电邮，透露与58岁的费绍尔之间的互动。

黄循财随即下令调查，证实二人大部份接触是透过短讯，也曾在公开活动中碰面，随后双方互相提出骚扰指控并交由警方调查。

黄循财指，在警方调查及向总检察署求取意见后，认为双方均未触犯任何刑事罪行，因此不会采取进一步行动。但考虑费绍尔行为是否符合政治官员及国会议员的标准后，决定接受其呈辞。

费绍尔发文承认，与女子互动时「判断失当」，未能更早阶段划清界线。他强调，两人之间并无发生亲密关系，也无意发展该关系。

国防部兼永续发展与环境部高级政务部长扎吉哈，将接任为主管回教事务代部长。

 

 
 
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