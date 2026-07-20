菲总统小马可斯发表国情咨文前夕 民调指信任度仅34%创两年新低

菲律宾总统小马可斯（Ferdinand Marcos Jr.）将于下周一发表任内第五份国情咨文。最新民调显示，只有34%对他表示信任，为近2年新低；正面临弹劾的副总统莎拉（Sara Duterte）则有57%。

副总统莎拉受弹劾支持率57%

这项调查由智库Stratbase委托民调机构「社会气象站」（SWS）于6月间进行，面对面访问了全菲1200名成年人。调查发现，有45%民众对小马可斯表示不信任，19%无法决定。

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菲律宾副总统莎拉。 路透社

小马可斯的信任度在2024年7月曾达到64%，之后整体呈下跌趋势，2025年6月一度回升至48%，但之后再次下跌，今年6月跌至34%，是自2024年7月以来最低。

同一时间，与小马可斯闹翻、拟在2028年参加总统选举，但目前正接受国会弹劾审讯的副总统莎拉，支持率达57%，27%表示不甚信任，15%无法决定。自2024年7月以来，信任莎拉的民众比率从未低于49%。

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莎拉被指滥用机密费、扬言刺杀小马可斯及其家人等面临弹劾，参议院本月初展开审讯。她否认所有指控，并称弹劾案是出于政治动机，旨在阻止她角逐2028年总统大选。

菲律宾总统任期6年，小马可斯预定于27日，在众议院发表其任内第5次国情咨文，预料将说明政府剩余任期的施政重点，并回应经济、基础建设及政治纷争等议题。

Stratbase行政总裁曼希特（Dindo Manhit）指出，民调结果意味着民众期待的不只是政治辞令，而是具体施政方向。