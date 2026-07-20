世界杯2026｜西班牙全国彻夜狂欢 马德里下周一料百万人参与胜利游行

美加墨世界杯决赛结束，西班牙以1-0力克卫冕冠军阿根廷，成为继2010年南非世界杯后，第二次获得世界杯冠。西班牙睽违16年二度封王，举国陷入狂欢，大批身穿国家队红色球衣的球迷涌上街头庆祝，活动持续至翌日凌晨。球队预计于当地时间周一（20日）下午凯旋回国，并在首都马德里市中心举行胜利大游行，据官方预估，届时将有高达百万人参与。

全国彻夜狂欢 首相发文祝贺

决赛举行期间后，首都马德里已有数万名球迷不畏高温，早早守候于多处户外球迷区的巨型电视萤幕前观看比赛直播。决赛结束哨声响起后，兴奋的球迷走上街头庆祝，挥舞国旗、高声欢呼和大按汽车喇叭，高喊「我们是冠军！」及「西班牙万岁！」，沿路更有人燃放烟火及红色信号弹。

有球迷大声欢呼。（美联社）

球迷披著国旗欢呼雀跃。（美联社）

大批兴奋的球迷涌入街头。（美联社）

数以万计的球迷。（美联社）

现场不少球迷表示，他们专程从巴塞隆拿、马拉加甚至远从突尼斯搭飞机抵达马德里观赛。庆祝浪潮更蔓延全国，巴塞隆拿、塞维利亚等地的广场和沙滩亦挤满了身穿国家队红色球衣的庆祝人群。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）随即在社交平台发文祝贺，赞扬国家队表现出色。

当局部署逾二千警力维持秩序

西班牙国家队预计于周一中午12时50分降落马德里机场，并于下午在市中心举行胜利大游行。届时游行队伍将由首相官邸蒙克洛亚宫附近出发，一路前往西贝莱斯广场举行庆祝仪式。

当地官方预计，届时将有高达百万名球迷涌上街头。有见及此，当局已规划额外的安全与交通措施，将部署2,050名警察及400名国民警卫队人员维持现场秩序。

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另边厢，随著阿根廷卫冕梦碎，在首都布宜诺斯艾利斯观看直播的阿根廷球迷难掩失落之情。现场大批支持者神色哀伤，有人相拥痛哭，现场气氛与马德里的狂欢形成强烈对比。