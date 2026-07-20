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世界杯2026︱阿根廷决赛不敌西班牙 首都爆球迷骚乱至少15人被捕

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更新时间：15:50 2026-07-20 HKT
发布时间：15:50 2026-07-20 HKT

美加墨世界杯曲终人散。阿根廷于决赛中以0:1不敌西班牙，获得亚军，未能实现蝉联之梦。新华社报道，比赛结束后，数千名阿根廷球迷聚集在首都布宜诺斯艾利斯地标建筑方尖碑前，他们挥舞国旗，敲锣打鼓表达对阿根廷队的支持。

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当晚11时30分许，有球迷向在现场警员投掷石块和瓶，至少造成3名警察受伤；有人试图翻越方尖碑周围的围栏，随后被警察制服；期间还发生手机等财物被盗案件。警方出动水炮车驱散了人群，至少逮捕了15人。据警方消息，初步调查显示，事件的起因为一暴力团伙袭击警察。

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