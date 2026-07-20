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误信ChatGPT建议走捷径 2登山客困波兰深山靠直升机救出

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更新时间：14:36 2026-07-20 HKT
发布时间：14:36 2026-07-20 HKT

立陶宛2名登山客7月4日在波兰塔特拉山脉（Tatra Mountains）遇险，起因竟是听从ChatGPT走捷径的建议，误入需具备专业攀岩技术的危险路段，最终出动直升机才顺利获救。

波兰非牟利救援组织塔特拉山志愿搜救队（TOPR）证实，这对登山客当时计划前往塔特拉山脉知名景点五湖谷（Five Lakes Valley），为节省时间而向ChatGPT询问捷径。

立陶宛2名登山客被ChatGPT害惨。路透社
立陶宛2名登山客被ChatGPT害惨。路透社
立陶宛2名登山客在波兰塔特拉山脉遇险。维基百科
立陶宛2名登山客在波兰塔特拉山脉遇险。维基百科
ChatGPT推荐的Świnicka Ławka横渡路段难度超出预期。维基百科
ChatGPT推荐的Świnicka Ławka横渡路段难度超出预期。维基百科

ChatGPT推荐路线太难爬 进退两难求救

AI推荐的路线引导他们前往涅比耶斯卡图尼亚峰（Niebieska Turnia）附近，并穿越Świnicka Ławka横渡路段。但2人抵达后才发现地形难度超出预期，在缺乏攀岩技术与装备的情况下，既无法继续前进也无法原路折返，只好向TOPR求救，由直升机安全撤离。

过去也曾发生类似事件，加拿大卑诗省曾有登山客依照ChatGPT规划路线前往「无谓山」（Unnecessary Mountain），却因AI未充分考量积雪环境与天候状况，导致行程陷入危机，最后同样需要搜救单位介入。

专家提醒：AI不应取代官方资讯

经济合作及发展组织（OECD）的人工智能事件追踪系统（AI Incident Tracker）也曾记录AI产生错误资讯的案例，包括虚构不存在的旅游景点、秘鲁「胡曼泰圣峡谷」（Sacred Canyon of Humantay）。

事件曝光后，也再次引发外界对AI旅游规划可靠性的讨论。专家提醒，AI可作为旅游规划的辅助工具，但不应取代官方资讯与专业判断。

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