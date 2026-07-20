日本陆上自衞队 | 朝霞驻屯地黑烟狂窜 垃圾场起火蔓延仓库
更新时间：14:02 2026-07-20 HKT
发布时间：14:02 2026-07-20 HKT
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日本埼玉县朝霞市与东京都练马区交界的陆上自卫队朝霞基地周一近中午时分突然冒出浓烟，基地方面证实是摆放垃圾的场地起火，火势随后蔓延至隔壁仓库。
事发于当地时间上午11时30分左右，现场窜出的大量黑烟直冲云霄。当局接报后火速赶抵现场，并出动9辆消防车辆。初步消息指出，并未出现伤亡。
驻有陆上总队司令部
陆上自卫队朝霞驻屯地证实，起火点是基地内的垃圾存放场，火势随后蔓延至隔壁仓库，后续起火原因仍待调查。
据报朝霞驻屯地是日本陆上自卫队最重要的基地之一，被视为陆上自卫队的「中枢神经」，驻有陆上总队司令部、东部方面总监部、中央情报局、东方通讯群及第一设施大队等单位。
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