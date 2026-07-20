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新空军一号传安全疑虑 特朗普证实将停飞进行升级

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更新时间：13:31 2026-07-20 HKT
发布时间：13:31 2026-07-20 HKT

美国总统特朗普表示，卡塔尔赠送的新空军一号（Air Force One）将送去进行为期1个月的升级，以达到「最高规格配置」状态。此前有报道指，该飞机存在安全疑虑，并未配备先进的反导弹防御能力。而特朗普今次似乎确认新空军一号未俱备安全防御能力，不如原本专为总统出行打造的空军一号。

特朗普7月1日首次搭乘新空军一号，但他10日参加完北约峰会后从土耳其首都安卡拉返程时改搭1架旧空军一号，引发外界对新飞机的安全疑问。

特朗普证实新空军一号将停飞，进行全面升级。美联社
特朗普证实新空军一号将停飞，进行全面升级。美联社
特朗普似证实新空军一号传安全疑虑。美联社
特朗普似证实新空军一号传安全疑虑。美联社
特朗普辩称指新空军一号已具备很多功能。美联社
特朗普辩称指新空军一号已具备很多功能。美联社
新空军一号机龄约14年，由波音747-800客机改造。美联社
新空军一号机龄约14年，由波音747-800客机改造。美联社

进行最高规格升级 需时1个月

《纽约时报》称新空军一号缺少与现役空军一号相同的安全防护措施，包括反导弹防御系统，随后该报记者遭到特朗普政府发出传召作证。

当记者周日（19日）询问特朗普，为何他仍选择搭乘尚未具备完整防御能力的新空军一号时，他回应指新空军一号已具备很多功能，「但就我了解，大概一个月左右，这架飞机要送去全面升级，以达到最高规格」。

特朗普称，改装约需一个月，但并未说明将增设哪些系统，白宫也未进一步交代确切时程。

新飞机缺反导弹防御能力

《纽约时报》则指，特朗普的说法似乎承认，卡塔尔赠机的安全措施不及从设计之初便以空军一号为用途打造的旧型总统专机。目前尚不清楚特朗普所指的升级项目，也无法确认约一个月完成改装是否切合实际。

新空军一号机龄约14年，由波音747-800客机改造，经过耗资不菲但相对仓促的改装，才获准作为总统专机使用。新飞机采用特普设计的红、白、海军蓝新涂装，与先前的白浅蓝涂装不同。特朗普近2周前曾搭乘它前往土耳其出席北约峰会，但回程改搭旧空军一号。纽时报道，特勤局当时曾建议他改搭防护能力较完整的旧专机。

波音专为美国总统打造的空军一号，目标是成为空中白宫椭圆办公室，配有反导弹反制系统，机上线路也经过强化，可降低核攻击所引发电磁脉冲的影响，另具备空中加油及医疗设施。相较之下，卡塔尔赠机缺少部分旧型空军一号已配备的先进系统。

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