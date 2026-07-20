南韩酷澎物流中心大火连烧3日未熄 附近小学及托儿所关闭 居民急避难

南韩仁川酷澎（Coupang）物流中心上周六（18日）发生火警，经过逾50小时扑救，火势至周一上午仍未熄灭，消防当局正在确保现场安全、防范建筑物可能倒塌的同时，持续灭火工作。已迈入第3天但还没扑灭，附近1所小学、14间托儿所因此关闭，危险地区的居民也被疏散。

火警是于上周六上午6时54分左右，在西海区石南洞Coupang第32物流中心发生，已迈入第3天但还没扑灭。当局已发布国家消防动员令，动员周边城市的消防设备与人力扑火。

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仁川酷澎物流中心大火火势猛烈。 X@kingwest0219

火场浓烟密布。X@juhyeon6749

仁川酷澎物流中心火灾备受关注。路透社

燃烧逾50小时 部分火势受控

消防当局原本周日上午预估，可于当晚11时左右完成初步灭火，但因物流中心存放大量可燃物，且内部结构复杂，导致灭火作业遭遇困难。不过仁川地区周一下雨，在一定程度上降低了火场高温，物流中心部分区域火势也已受控，使灭火工作得以加快。

物流中心2栋建筑物中，其中1栋的大部分火势受控制，另1栋则仍持续冒出大量黑烟。消防人员表示，正全力投入，希望周一内完成初步灭火，但目前仍难以预估具体完成时间。

防蔓延SK仁川石油化学厂

为提升灭火效率，消防人员针对物流中心6楼与货车坡道相连区域进行局部破坏作业，以排出浓烟并腾出灌救空间，同时部署云梯车与折臂云梯车，防止火势蔓延至邻近的SK仁川石油化学厂。

为避免灾情扩大，西海区自周日晚11时起，针对物流中心坡道区半径116米范围发布的居民撤离令，目前仍持续生效。撤离对象仅包括酷澎南侧的商场及工厂，不包含住宅区，现场执勤的警察及消防员也不在撤离范围内。

2小学设临时避难所供居民栖身

由于担心物流中心倒塌会压到附近民宅，当局在2间小学设立临时避难所，目前分别安置46户75人及50户103人，部分居民虽非撤离令对象，但因担心烟雾及粉尘影响，自行前往避难所避难。

位于酷澎物流中心附近的仁川新石小学周一关闭。另外，西海区有31间托儿所被建议关闭，目前共有14间决定停课。