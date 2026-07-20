美伊战争 | 伊朗革命卫队：2油轮爆炸失动力 击落MQ-9无人机

伊朗革命卫队周一发声明称，2艘试图取道「非安全」航线通过霍尔木兹海峡的油轮发生爆炸，失去动力，被迫停驶。英国海事贸易行动办公室（UKMTO）则证实，霍尔木兹海峡有一艘船只起火，原因未明。革命卫队警告，只要美军持续攻击伊朗，这条航线「连一滴石油和天然气」都别想安全通过，并扬言美军应准备面对伊朗的「惩罚性行动」。革命卫队其后公布，击落敌方一架MQ－9无人机。

革命卫队声明说，这2艘油轮受美军「唆使和胁迫」，违背伊朗方面指令，试图取道「非安全」航线，结果发生爆炸并被阻止航行。声明没有提及两艘油轮的名称、船旗国等细节。

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伊朗声称击落一架MQ-9无人机。路透社

伊朗革命卫队发射导弹，反击美军空袭。法新社

美伊正争夺霍尔木兹海峡控制权。路透社

扬言惩罚美军 不让一滴油通过

声明还指，美军干预毫无法律依据，必将遭到伊朗坚决反击；只要美方在该地区的「侵略」持续，霍尔木兹海峡「就不会安全」，并警告「这条航道不会适合石化产品通行，甚至连一滴石油和天然气都不安全」，扬言要惩罚美军。

与此同时，英国海事贸易行动办公室证实收到报告，指阿曼的库姆扎尔西北8海里处周一凌晨发生事故，有一艘船只起火，暂时未悉起火原因。

另外，伊朗革命卫队在社交媒体上发文称，革命卫队在伊朗克尔曼沙赫上空拦截并击落敌方一架MQ-9无人机。

美伊争夺霍尔木兹海峡控制权

美国与伊朗目前正在争夺霍尔木兹海峡控制权，美军一直鼓励船只使用靠近阿曼的航线穿越，伊朗则以袭击船只作为回应，坚称必须控制这条至关重要的水道。

全球约5分之1的石油供应在战前经由霍尔木兹海峡运输。随著区域冲突升高，商船通行量已大幅萎缩，美国海军监督的海事机构警告，目前船员面临的威胁仍属严重，蓄意敌对行动「极有可能」发生。

根据美联社报道，战前霍尔海峡平均每天有近140艘船通行，但18日仅有3艘、19日也只有8艘。