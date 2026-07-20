伊波拉疫情｜加拿大收紧限制 禁过去21天曾访刚果外国公民入境

加拿大宣布实施新的临时入境限制措施，禁止过去21天曾到访刚果民主共和国的外国公民入境，以降低伊波拉病毒传入加拿大并在加境内传播的风险。

加拿大公共衞生部表示，新措施将于周一（20日）晚上11时59分正式生效，并将持续到8月29日。

加拿大公共衞生局表示，此举属预防性措施。法新社

刚果伊拉拉疫情严峻。法新社

加国严防伊波拉自𠝾果传入。路透社

要求航空公司禁外国公民登机

根据新措施，过去21天内到访过刚果民主共和国的任何外国公民，将被禁止入境加拿大。同时，加国政府根据相关航空法要求航空公司不得允许此类外国公民登机前往加拿大。

加拿大公共衞生局表示，此举属预防性措施，目前伊波拉疫情对加拿大人的健康风险仍处于较低水平，且加境内迄今尚未报告过相关旅行输入病例，临时入境措施完全是出于谨慎考虑。

加公民顺接受21天隔离

有关禁令不适用于加拿大公民及永久居民。不过，凡曾于过去21天到访刚果民主共和国、乌干达或南苏丹的加拿大公民及永久居民，抵埗后须接受21天强制隔离。

加拿大最新限制措施与世界衞生组织的建议相悖，世衞并不建议对刚果民主共和国实施旅行或贸易限制，因为此类限制可能引发污名化，并使疫情更难控制。

