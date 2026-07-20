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万斯喜迎第4胎 150多年来现任副总统首诞新生儿

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更新时间：10:37 2026-07-20 HKT
发布时间：10:37 2026-07-20 HKT

美国副总统万斯与妻子乌莎周日喜迎第4个孩子，万斯在社平台X上证实，妻子顺利诞下一名男婴，家中的其他孩子们也都对于新成员到来感到无比兴奋。这是美国现任副总统150多年来首次在任内诞下新生儿。 

万斯表示，这名男婴取名为Alec Neel，周日在位于马里兰州贝塞斯达的华特里德国家军事医疗中心诞生。

万斯常偕妻儿亮相。法新社
万斯常偕妻儿亮相。法新社
乌莎腹大便便，周日顺产男婴。美联社
乌莎腹大便便，周日顺产男婴。美联社
乌莎喜得男婴。美联社
乌莎喜得男婴。美联社

印度移民妻顺产男婴

万斯随后在X上发文分享喜讯写道：「乌莎和宝宝都非常平安健康，孩子们也超级兴奋能和小弟弟见面。」

出身俄亥俄州的万斯与印度裔移民之女乌莎，是在就读耶鲁法学院时相识，2人于2013年毕业。在此之前，夫妻俩已育有3名子女，分别是2017年出生的长子Ewan、2020年出生的次子Vivek，以及2021年出生的女儿Mirabel。

白宫副幕僚长、新闻秘书亦诞儿

41岁的万斯曾是美国海军陆战队员，2021年开始竞选俄亥俄州参议员席位时，多次对美国出生率下降表示担忧。作为副总统，他在2025年华盛顿的生命游行反堕胎集会上说：「我希望美国有更多婴儿。」

特朗普政府近期频频传出诞儿喜讯，白宫副幕僚长米勒的妻子凯蒂最近生下第4个孩子，白宫新闻秘书莱维特则在5月诞下第2胎。

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