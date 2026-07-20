贝安德接任英国首相 矢言重塑政府 「英国政治40年重大转变时刻」

英国政坛正式换帅。工党新任党魁、被誉为「北方之王」的大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham），于当地时间周一（20日）正式接替施纪贤（Keir Starmer）出任首相，成为英国脱欧公投后10年内第7位首相，也是英国第59位首相。

施纪贤当日上午将于唐宁街10号首相府发表告别演说，随后前往觐见英王查理斯三世（King Charles III）递交辞呈。其后，国王邀请贝安德组建新政府，贝安德接受后正式就任首相，并返回唐宁街发表就职演说。

据英媒报道，贝安德将在首次首相演说中表示，自己深知英国近年首相更替频繁，政治需要重拾稳定及责任感，并承诺让国民获得「更多喘息空间」（more breathing room），协助民众应对生活成本危机，令政治重新聚焦人民真正关心的问题。

现年56岁的贝安德早前在无竞争对手下，获379名工党国会议员支持，当选工党党魁。他形容今次是「英国政治40年来最重大的转变时刻」，承诺彻底改革政治制度，提升人民生活水平，并把更多权力由西敏寺下放至地方政府。

他表示：「我的政府将充满信心展开这条道路，带领英国走向一个生活成本更低、更容易负担的国家，让所有人民及所有地区都能获得提升。」

贝安德多年担任大曼彻斯特市长，成功连任3届，因此有「北方王」外号。自上月重返国会后，不少工党议员视他为少数有能力抗衡右翼民粹政党「英国改革党」（Reform UK）党魁法拉奇（Nigel Farage）的人物，认为他较施纪贤更具号召力。

不过，贝安德甫上任便面对沉重挑战，包括经济增长疲弱、公共服务表现欠佳及生活成本高企等问题。他首项工作将是筹组新内阁，其中财政大臣人选最受市场关注。

外界原本普遍预期能源安全暨净零排放大臣文立彬（Ed Miliband）有望接掌财政部，但近日内政大臣马曼婷（Shabana Mahmood）呼声渐高。柏南日前则表示，目前仍未决定完整内阁名单，呼吁外界毋须理会各种猜测。

政策方面，贝安德预料将重新调整政府施政重点，包括取消政府原定推行的全民数码身份证计划、检讨北海石油及天然气政策，以及加强政府对公共事业公司的监管。

工党副党魁露丝（Lucy Powell）日前透露，负债累累的泰晤士水务公司（Thames Water）可能被纳入「特殊措施」（special measures），由政府直接监督运作。她表示，贝安德希望重新调整政府资源及施政优次，集中处理生活成本问题，并改革英国整体经济及公共服务体系。

反对党则质疑柏南欠缺执政授权。保守党党魁栢丹娜（Kemi Badenoch）公开信祝贺贝安德上任，但批评他至今未有接受国会质询及深入传媒访问，「这并不是一个好的开始」，并敦促新政府承诺不会加税，同时支持削减福利开支。部分在野党亦要求贝安德提早举行大选，以取得新的民意授权。