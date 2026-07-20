以色列修法拟筑监狱鳄鱼「护城河」 防巴人囚犯越狱

以色列政府近日通过新法规，将尼罗鳄的分类由「保护野生动物」调整为「特殊管理的野生动物」。此举旨在允许圈养鳄鱼，并将其纳入保安用途，包括部署于监狱周边以防囚犯越狱。

「鳄鱼监狱」灵感来自美国

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据法媒报道，以色列环境部长西尔曼（Idit Silman）近日签署新法规，鳄鱼的管理权将移交予安全部门，当局可在认定有保安需要时饲养鳄鱼，同时防止其被放生至野外。其实这项俗称「鳄鱼监狱」的构想，是计划在关押巴勒斯坦人的监狱周围开凿设有鳄鱼的「护城河」，以杜绝越狱风险。

以色列极右翼国家安全部长本格维尔（Itamar Ben Gvir）对新规表示欢迎。据悉，他先前曾提议在凯齐奥特监狱（Ketziot prison）周围部署鳄鱼，该监狱关押著大量参与2023年10月7日袭击以色列的巴勒斯坦武装分子。本格维尔更透露，「鳄鱼监狱」其实源自美国佛罗里达州一座被非正式称为「鳄鱼恶魔岛」的移民收押中心。

不过，以色列自然与公园管理局就反对有关做法。该机构指出，野生动物应仅用于研究及教育目的，并警告先前曾发生人工饲养鳄鱼逃入野外的事件，恐将危及公众安全。