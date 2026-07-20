俄乌战争 | 俄军导弹黑海袭土耳其货轮 酿6死4失踪 乌斥蓄意针对民船

乌克兰海军指俄罗斯对一艘土耳其拥有、载运谷物的货轮发动导弹攻击，造成6人死亡，另有4人失踪。

乌克兰海军发声明指出，俄罗斯向悬挂几内亚比绍国旗的「金狮号」（Golden Leo）货轮发射3枚巡航导弹，指当时该船「正载著谷物离开战区」。

货轮遭击中后冒烟。美联社

乌方斥责俄罗斯针对毫无武装、悬挂外国国旗的货轮。路透社

击中右舷上层 引发火警

导弹击中了货轮右舷上层建筑，引发船上火灾。乌克兰海军当局称，6人罹难，8名船员被疏散，另有4人失踪，搜救工作仍在进行中。目前仍在对该舰的技术状况进行评估。

乌方斥责俄罗斯针对毫无武装、悬挂外国国旗，而且完全不具军事威胁的平民船只发动蓄意攻击。俄罗斯方面则否认针对平民，声称其打击的是军事设施与港口基础设施。

船员包括叙利亚和印度公民

据报船员包括叙利亚和印度公民，一名乌克兰籍引水人死亡。乌克兰外交部表示，已开始通知国际海事组织、国际伙伴以及公民伤亡所在国的政府。

在此之前，俄罗斯对基辅发动了大规模空袭。乌克兰总统泽连斯基表示，这是俄军对基辅发动最大规模的弹道导弹袭击之一，共发射了40多枚导弹，其中25枚为弹道弹，造成1人死亡、16人受伤。此外，俄军周日下午对东部第二大城哈尔科夫一处邮政仓库的袭击造成4死20伤；黑海港口城市奥德萨（Odesa）的一处游乐园也遭袭击，导致一名青少年死亡、12人受伤。

