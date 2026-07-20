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掉进污水洗脸忘记除隐形眼镜 竟致右眼失明 英女遭罕见寄生虫啃穿眼角膜

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更新时间：09:43 2026-07-20 HKT
发布时间：09:43 2026-07-20 HKT

英国一名47岁女子因一次看似不起眼的意外，最终付出永久失明的沉重代价。她在清理马厩时意外跌入混有泥土及污水的手推车，事后没有立即除下隐形眼镜便用自来水清洗脸部，结果感染一种极为罕见的寄生虫，眼角膜遭迅速侵蚀，眼球更被「食」出一个大洞，最终右眼完全失明，目前只能等待角膜移植。

英媒《太阳报》报道，居于兰开夏郡（Lancashire）的前健身教练艾玛（Emma Mossden），今年2月清理马厩时不慎失足，整个人头下脚上跌进一辆盛满泥土及污水的手推车。

艾玛爬起后，随即清洗双手及脸上的泥污，但犯下一个致命错误——没有第一时间除下隐形眼镜，而是一直戴着眼镜，直至当晚深夜才取下。

艾玛因一次看似不起眼的意外，最终付出永久失明的沉重代价。IG@emsie.finds
艾玛因一次看似不起眼的意外，最终付出永久失明的沉重代价。[email protected]
艾玛遭的眼球被罕见寄生虫「食」出一个大洞。IG@emsie.finds
艾玛遭的眼球被罕见寄生虫「食」出一个大洞。[email protected]
艾玛右眼完全失明，目前只能等待角膜移植。IG@emsie.finds
艾玛右眼完全失明，目前只能等待角膜移植。[email protected]

事发仅4天后，她的右眼开始出现剧烈刺痛，视力亦迅速恶化，变得模糊不清。她最初求医时，被诊断为普通眼角膜溃疡，只获处方眼药水回家治疗，但接下来数天，疼痛愈来愈剧烈，右眼最终完全失去视力。

艾玛忆述当时情况时表示：「只要有一丝光线照到眼睛，就会痛得像被火烧一样，我连眼睛都张不开。我生过3个孩子，但生孩子的痛楚跟这次相比，根本不算甚么。」

直至3月覆诊，医生才发现真正病因，证实她感染极为罕见的「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba Keratitis）。

医生指，棘阿米巴是一种可存在于自来水、游泳池、热水浴缸、土壤及灰尘中的微生物。一旦入侵眼部，便会持续侵蚀眼角膜、眼球组织及视神经，而且病情恶化速度极快，连医疗团队亦感到震惊。

更令人痛心的是，当医生确诊时，寄生虫已将艾玛的眼角膜完全侵蚀穿孔，并在眼球表面形成一个巨大破洞。为防止伤口进一步恶化，医生不得不采取极端治疗方式，以手术将她的右眼眼睑缝合，协助伤口愈合及保护眼球。

医生相信，艾玛当日跌入污泥后，在仍佩戴隐形眼镜的情况下，以自来水洗脸，令水中的棘阿米巴被困于隐形眼镜与眼球之间，最终入侵眼角膜，引发严重感染。

至于棘阿米巴是来自污水还是洗脸的自来水，目前还未确定，两者皆有可能。

目前艾玛每星期均须返回医院覆诊，并须每两小时点眼药水一次，每日多达6次。由于感染情况严重，她未来须接受角膜移植手术，但医生表示，必须等待数年，确认寄生虫已完全清除后，才可进行移植。

根据美国疾病控制及预防中心（CDC）资料，佩戴隐形眼镜人士若戴着镜片睡觉、接触自来水，或清洁方式不当，感染棘阿米巴角膜炎的风险可增加6至8倍。

虽然右眼已永久失明，但艾玛希望透过自身经历提醒大众，不要低估隐形眼镜护理的重要性。她表示：「这不是隐形眼镜的错，而是我缺乏正确使用和护理它们的知识。在亲身经历之前，我一直以为这种事情不会发生在自己身上。」

 

 

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