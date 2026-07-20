美伊战争 | 美兵拆伊朗未爆弹阵亡 美军连炸9夜再增派战机 全面战一触即发

美国与伊朗持续交火，美军中央司令部（CENTCOM）宣布对伊朗展开连续第9晚空袭。美方同时证实，一名美军在伊拉克执行拆弹任务时阵亡，另在遭伊朗攻击的约旦军事基地发现一具身分不明遗体，美军阵亡恐增至18人，另有逾430人受伤。美伊初步和平协议6月底破裂后，两国逼近重启全面战争，有不具名的美国官员透露，美国正向中东增派军机，正为一场规模更大的战争做准备。

伊朗上周五（17日）袭击约旦军事基地，造成2名美军死亡、1名美军下落不明，是美伊停火破局以来首传美军阵亡。中央司令部周日表示，现场又发现一具身分不明的遗骸。《纽约时报》引述美官员称，据信为遇袭后失踪的那名美军，但确切身份仍有待法医鉴定。

美军拟向中东增派战机扩大打击伊朗。法新社

有美军在拆除伊朗未爆弹时阵亡。法新社

美军打击伊朗目标。路透社

被击中的伊朗目标冒出烟雾。路透社

美军阵亡人数恐增至18人 逾430人受伤

另外，一名驻伊拉克北部的美军，上周六在处理遭击落伊朗无人机留下的未爆弹时，于一次受控引爆作业中阵亡。美官员透露，这名美军并非拆弹专家，而是在现场遭炸弹碎片击中。

美军在宣布另一名美军阵亡后，于美东时间周日晚7时（香港时间周一清晨7时）开始新一轮针对伊朗的空袭，伊朗则向约旦发射导弹，这有可能将冲突扩大至邻国以色列。

特朗普：今晚又狠狠打击了他们

中央司令部声明称，这是美军连续第9晚对伊朗发起军事行动，旨在进一步削弱伊朗对途经霍尔木兹海峡商船的打击能力。

美国总统特朗普说：「今晚我们又狠狠地打击了他们，我们这么做是为了纪念那些被杀的士兵。」

纽时：正向中东增派更多军机

《纽约时报》报道，多名不具名的美官员表示，美国正向中东增派更多军机，这是特朗普政府可能很快进一步升高对伊朗打击行动的迹象。官员表示，美国空军正将部署于德国的F-16战机，以及部署于英国的匿踪F-35战机调往中东，另有更多空中加油机也正在前往当地。

《华盛顿邮报》引述一名熟悉政府内部讨论的美官员表示：「美国正在为一场规模更大的战争做准备。」

与此同时，美伊新一轮交火已进入第二周，美军瞄准伊朗的桥梁和电力设施。

伊朗多地传出爆炸声

伊朗传媒报道，伊朗西南部马赫夏赫尔港、霍梅尼港以及南部港口城市锡里克多次传出爆炸声，东南部港口科纳拉克的防空系统已启动。

据伊朗新闻电视台报道，美军袭击了伊朗西北部城市大不里士。

伊朗续袭美盟友报复 打击敍指挥中心

德黑兰则以打击中东地区的美国盟友国家作为报复。巴林、约旦和科威特再次启动防空系统，以防伊朗无人机和导弹来袭。周一清晨，美国驻巴林大使馆发出警告，称「伊朗可能会试图针对首都马纳马市中心未指明的地点」，但未作详细说明。

科威特表示，其一座电力与水质淡化厂在2天内第2次遭到攻击，导致火灾。在科威特，约有90%的饮用水来自海水化淡。

以色列警告冲突或蔓延境内

以色列警告，伊朗向邻国约旦发射导弹，或将冲突蔓延至以色列境内，事缘伊朗发射的导弹若指向边境对面的约旦港口城市亚喀巴，可能会越界。

伊朗革命卫队周一表示，他们对叙利亚一个敌方指挥中心发动了突袭，以报复伊朗沙赫尔殉难士兵的鲜血。

