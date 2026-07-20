特朗普倡英国全面开采北海石油 称可摆脱经济困境跻身最富国家

贝安德（Andy Burnham）今日正式接任英国首相。然而在新官上任之际，美国总统特朗普便已率先替他「发表」政纲。特朗普公开表示，英国一旦全面开放北海石油开采，将有助其跻身成为全球最富裕的国家之一。

称英国向挪威买石油「极不合理」

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特朗普鼓动英国在北海开采石油。TrumpTruthOnX＠Ｘ

特朗普当地时间19日在其社交平台发帖，宣称英国候任首相贝安德（Andy Burnham）已表态将全面放宽北海新一轮油气开采。

特朗普指出，北海油田是全球最优质的石油产地之一，储量足够开采数百年，且仍有大量潜在资源待发现，这将有助英国摆脱经济困境，迈向全球最富有国家之列。他认为，英国以往每年花费数十亿美元向挪威购入石油，而挪威采掘的不过是北海价值较低的区域，这种做法极不合理。

此外，特朗普亦提及据传英国政府将拆除耸立于阿伯丁城际、破坏城市景观的旧风力发电机。他强调全面开发北海石油将是英国的重大转折点并广受欢迎，同时向苏格兰民众表达支持，大赞英国发展潜力巨大。

早前有消息指，英国新政府正研究多套方案，包括释放积极讯号，准备批准位于苏格兰海岸外的「寒鸦」（Jackdaw）气田及「罗斯班克」（Rosebank）油田展开新一轮钻探；不过，贝安德本人至今尚未证实相关消息。

但有分析指，北海石油虽尚未完全耗尽，但已进入枯竭期的后半阶段。过去几十年产量亦大幅下滑，开采难度与成本逐渐升高，许多老旧油田即将关闭，但目前仍有剩余储量供持续开发。