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反对大举建数据中心美42州串联示威 不满「AI巨兽」耗电抢水占土地

即时国际
更新时间：08:49 2026-07-20 HKT
发布时间：08:49 2026-07-20 HKT

因应人工智能（AI）需求增长，美国以至全球各地近来大举兴建数据中心。然而，AI数据中心快速扩张，引发民众反弹。美国反对者上周六在42个州发动142场抗议，是此类行动首次于全国串联举行。他们不满数据中心消耗大量电力、水资源及抢占土地。

这场抗议由名为「人类优先」（HumansFirst）的草根组织协调，此团体由现代茶党运动前领袖克里莫共同创立。在维珍尼亚州弗雷德里克斯堡，一名年轻男子举牌写着：「我们靠水而非数据维生。」在亚特兰大，一小群示威者持标语写道：「乔治亚州从未投票同意兴建超大型AI数据中心。」示威筹办者表示，部分乡村地区与亚特兰大等主要城市的出席人数低于预期，但「人类优先」仍对出席人数感到振奋。

担心AI影响就业和气候

反对数据中心这种「AI巨兽」，是少数能让不同意识形态美国人团结的议题。路透社/益普索最新民调显示，仅约三分一美国人认同目前数据中心的兴建速度；只有14%受访者支持在自己社区兴建数据中心。加州沙漠地区帝国县的一场示威由立场偏左的德尔索协助带领。当地拟议中的数据中心，每年可能自科罗拉多河取用约9.8亿公升的水。德尔索说：「为了AI耗用这么多淡水，简直是反乌托邦。」他说，尽管气温飙破摄氏38度，活动仍有约50人出席。

另一项由盖洛普于5月公布的民调显示，71%美国人反对在所在地区兴建AI数据中心，比反对兴建核电厂的比例高近20个百分点。许多人担心AI对就业和气候的影响。纽约州日前刚开全美先例，暂停新建AI大型数据中心1年。

全球多国政府积极争取AI运算基础设施落户。从美国到印度，反对数据中心集中在三方面：土地、电力、水。数据中心可能占用大片土地，例如Meta位于俄亥俄州的Prometheus数据中心就占地「相当于曼哈顿相当大的面积」。同时，装满顶级晶片的数据中心耗电量可能相当于一座城市。Prometheus数据中心耗电量高达630兆瓦，相当于约50万个美国家庭的用电量。由于晶片在运行时变热，因此数据中心需要冷却，主要依靠水。虽然用水量绝对值不大（约占美国总供水量的0.3%），但许多数据中心都建在面临严重缺水问题的地区。

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