Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

秘鲁中部山区发生2次地震 至少6死21伤48民房倒塌

即时国际
更新时间：08:32 2026-07-20 HKT
发布时间：08:32 2026-07-20 HKT

秘鲁中部胡宁山区发生2次地震，规模分别为5.1级和3.7级，造成至少6人罹难，21人受伤，至少48间民房倒塌，18栋房屋受损，约300人流离失所。

秘鲁国家地震中心称，地震在上周六晚在利马以东约300公里的胡宁地区丘帕卡镇发生。第一次地震震源深度为24公里，第2次地震震源深度为18公里。欧洲-地中海地震中心初时估计，第一次地震震级为5.6级。

灾区有民众被困。路透社
灾区有民众被困。路透社
多间民房倒塌。路透社
多间民房倒塌。路透社
救援人员忙于搜救被困灾民。法新社
救援人员忙于搜救被困灾民。法新社
约300人流离失所。法新社
约300人流离失所。法新社

社交媒体上的照片显示，多间房屋倒塌，救援人员正在清理废墟。

藤森庆子慰问灾民

救援人员继续搜寻可能仍被困在废墟下的居民。候任总统藤森庆子周日在社交媒体发文表示：「我向遇难者家属致以最深切的慰问，并向所有受灾民众表达我的慰问和声援。」

秘鲁国家民防研究所所长巴斯克斯告诉秘鲁电台，当局正在为灾民提供帐篷。在受灾的丘帕卡镇社区，民宅通常为泥砖砌成的简陋建筑。一名居民说：「地震摧毁了我们的家园，这里有很多房屋倒塌了。」

秘鲁位处全球约85%地震活动发生地区所在的太平洋火环带（Pacific Ring of Fire）上。
 

最Hit
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎
足球世界
19分钟前
塔斯汀有员工在外卖贴辱骂字句，骂半夜点餐的消费者。
顾客半夜点外卖被贴辱骂字句 塔斯汀赔钱兼炒员工
即时中国
12小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
20小时前
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
12小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
23小时前
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
生活百科
20小时前
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
时事热话
9小时前
天文台早上一度发出红色暴雨警告信号
天文台早上9时30分改发黄色暴雨警告信号
社会
30分钟前
打风？天文台：低压区周中逐渐发展 较大机会进入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！
社会
19小时前
蔡少芬一家五口游贵州 13岁次女越来越靓五官神复制视后妈妈 身高暴升几乎跟张晋平头
蔡少芬一家五口游贵州  13岁次女越来越靓五官神复制视后妈妈  身高暴升几乎跟张晋平头
影视圈
14小时前