秘鲁中部山区发生2次地震 至少6死21伤48民房倒塌

秘鲁中部胡宁山区发生2次地震，规模分别为5.1级和3.7级，造成至少6人罹难，21人受伤，至少48间民房倒塌，18栋房屋受损，约300人流离失所。

秘鲁国家地震中心称，地震在上周六晚在利马以东约300公里的胡宁地区丘帕卡镇发生。第一次地震震源深度为24公里，第2次地震震源深度为18公里。欧洲-地中海地震中心初时估计，第一次地震震级为5.6级。

灾区有民众被困。路透社

多间民房倒塌。路透社

救援人员忙于搜救被困灾民。法新社

约300人流离失所。法新社

社交媒体上的照片显示，多间房屋倒塌，救援人员正在清理废墟。

藤森庆子慰问灾民

救援人员继续搜寻可能仍被困在废墟下的居民。候任总统藤森庆子周日在社交媒体发文表示：「我向遇难者家属致以最深切的慰问，并向所有受灾民众表达我的慰问和声援。」

秘鲁国家民防研究所所长巴斯克斯告诉秘鲁电台，当局正在为灾民提供帐篷。在受灾的丘帕卡镇社区，民宅通常为泥砖砌成的简陋建筑。一名居民说：「地震摧毁了我们的家园，这里有很多房屋倒塌了。」

秘鲁位处全球约85%地震活动发生地区所在的太平洋火环带（Pacific Ring of Fire）上。

