世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度

2026年世界杯决赛周日（20日）在美国新泽西上演，西班牙凭1球险胜阿根廷，时隔16年再夺世界杯冠军。然而，比赛结束后球场却爆发冲突，多名阿根廷球员涉嫌向西班牙球员施袭，包括挥拳、掐颈及推跌对手，场面混乱。事件引起外界猛烈批评，英国多名著名球评直斥阿根廷球员缺乏体育精神，甚至形容「全队只有美斯（Lionel Messi）仍然保持风度」。

据现场画面显示，终场哨声响起后，西班牙后备球员冲入球场庆祝夺冠，双方球员其后发生推撞，冲突迅速升级，多名职球员及工作人员需要介入分隔。

其中，阿根廷后卫莫连拿（Nahuel Molina）被拍到在一名西班牙球员跑过身旁时，突然挥拳击向对方腹部。

另一名阿根廷中场柏利迪斯（Leandro Paredes）亦被指涉及多次暴力行为。他先被拍到掐住西班牙后卫艾历加西亚（Eric Garcia）颈部并大力推撞，其后又将加维（Gavi）推跌在地，再用手猛推对方面部，甚至疑似向倒地的加维补踢一脚，片段在社交平台广泛流传。

阿根廷球员赛后的失控行为，随即引来多名球评公开谴责。

ITV评述员、前英格兰国脚加利尼维尔（Gary Neville）表示：「这简直是耻辱。我一直欣赏阿根廷人那种为胜利拼搏到底的精神，美斯一路带领着这支球队，但他们近几场比赛的表现，简直令人失望。」

BBC球评、前英格兰射手舒利亚（Alan Shearer）亦直言：「柏利迪斯向对方脸部挥了两、三拳，他是真正冲着人去的。足球场上绝对容不下这种行为。我知道输掉世界杯决赛很痛苦，但输球也要有风度。我们已经不是第一次看到阿根廷在终场后出现这种反应。」

BBC另一球评员祖赫特 （Joe Hart）形容，阿根廷球员的行为令人恶心。他更指，阿根廷全队上下，只有队长美斯展现了应有的风度，逐一与西班牙球员握手致意。

今届世界杯原本被视为美斯职业生涯最后一次征战世界杯，阿根廷亦希望成功卫冕。然而球队最终以0：1不敌西班牙，美斯无缘以冠军作结，泪洒赛场。

不少球迷认为，美斯赛后主动向西班牙球员握手及祝贺，始终保持冷静和尊重对手，与部分队友的激烈反应形成强烈对比，令今届决赛留下令人叹息的句号。